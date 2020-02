Vidéo | Israël Adesanya et Yoel Romero entament une danse lors de la conférence de presse de l’UFC 248

Le champion des poids moyens de l’UFC, Israel Adesanya, et son prochain adversaire, Yoel Romero, ont entamé une danse lors de la conférence de presse de l’UFC 248.

L’UFC a invité Adesanya et Romero à l’UFC 247 ce week-end et avant la carte samedi soir, ils ont tenu une conférence de presse pour l’événement UFC 248 du mois prochain que les deux hommes sont en tête d’affiche. Adesanya vs Romero a lieu parce que le concurrent n ° 1 Paulo Costa est blessé et incapable de se battre pour la ceinture.

Au lieu de plonger dans un regard fixe chauffé, Adesanya et Romero se sont plutôt mis à danser. Découvrez la vidéo ci-dessous.

# UFC248: Dance Off pic.twitter.com/OylIJ4Ooq2

– Jed I. Goodman (@jedigoodman) 7 février 2020

Adesanya a demandé à combattre Romero lorsque Costa a été jugé hors d’usage avec une blessure et une opération au biceps. Très peu de poids moyens appellent activement un gars comme Romero, mais Adesanya a spécifiquement dit qu’il voulait le combattre. L’UFC a convenu que Romero ferait un adversaire intrigant pour le champion et lui a donné le coup de pied de titre malgré Romero après deux défaites consécutives. En fait, dans une tournure folle, la dernière victoire de Romero est survenue il y a deux ans en février 2018 contre Luke Rockhold sur la même carte qu’Adesanya a fait ses débuts à l’UFC.

Bien que Romero soit l’un des rares combattants à recevoir un tir au titre après deux défaites consécutives, c’est toujours un match très intéressant contre Adesanya. Romero a une expérience incroyable de la lutte et au cours de sa carrière de MMA, il a fait preuve d’un formidable pouvoir d’élimination. Cette combinaison a conduit de nombreux combattants à avoir absolument peur de le combattre, mais pas Adesanya. Le champion était celui qui a appelé son tir pour ce combat et a dit que l’UFC Romero était l’homme qu’il voulait. Adesanya a obtenu son souhait, et le mois prochain à l’UFC 248 à Las Vegas, nous pourrons voir ces deux carrés à l’intérieur de l’Octogone.

Dans quelle mesure êtes-vous enthousiaste pour Israel Adesanya contre Yoel Romero?