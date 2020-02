VIDEO | Israël Adesanya prononce un discours passionné après avoir remporté le prix du sportif néo-zélandais de l’année

Cette semaine, le champion des poids moyens de l’UFC, Israel Adesanya, a reçu un immense honneur dans son pays natal, remportant le prix du sportif néo-zélandais de l’année.

Dans la victoire, Adesanya a prononcé un discours long et passionné. Il suffit de dire que l’homme est bon derrière le micro.

Voir ce qu’Israël Adesanya avait à dire ci-dessous.

«Combien de temps ai-je? [Clears throat amid laughter]», A commencé Adesanya (transcription via MMA Fighting). «C’est le 57e Halberg’s annuel. C’est la première fois que des athlètes de combat sont nominés, vous savez, je dois le faire pour les anciens, les anciens combattants. Repose en paix Jimmy Thunder, David Tua, Doug Viney assis juste là, Ray Sefo, Joseph Parker et maintenant Israel Adesanya.

«Kiwis, nous en aimons un bon. Nous aimons un bon combat. Cela fait partie de la culture. Directement. Nous sommes un pays de race guerrière, les Maoris. Cela fait partie de notre culture. Si un combat éclatait en ce moment, que feriez-vous tous? Tu m’ignorerais et tu regarderais le combat. C’est dans notre ADN. Nous faisons cela depuis si longtemps, vous les gars, vous ne savez pas. Bienvenue à la fête.

“Nous faisons cela depuis si longtemps. Depuis longtemps, nous portons la Nouvelle-Zélande sur le dos partout dans le monde », a poursuivi Adesanya. «Nous l’avons fait deux fois l’an dernier en Australie, UFC 234 et 243, moi et deux de mes autres coéquipiers, nous avons répété le triplé. Et devinez quoi, le week-end prochain, d’autres personnes viendront sur nos côtes à l’UFC Auckland et nous allons défendre le pays, et répéter le triplé. Comprenez cela.

“Donc pour moi, ce n’est vraiment pas pour moi. C’est pour la jeune génération qui arrive qui voit quelqu’un avec qui elle peut être en relation, quelqu’un qui est de mon essence, si vous voulez. Un athlète de combat qu’ils peuvent ressentir, «Homme, mon sport, comme le Muay Thai ou le Jiu-Jitsu ou la lutte, est là-haut avec les All-Blacks, les Black Caps et les Tall Blacks et les meilleures équipes sportives de Nouvelle-Zélande. Nous sommes sur un pied d’égalité. Comme je l’ai dit, nous faisons cela depuis longtemps, donc c’est pour eux.

«Et c’est pour mon équipe, City Kickboxing. C’est pour mon entraîneur, Eugene Bareman, car sans lui, ma carrière ne serait pas merdique. Je ne serais pas là. Comprenez cela », a poursuivi Adesanya.

«Et encore une chose que je dois dire: la Nouvelle-Zélande, nous avons cette f- woo, la censure! Où est le pot de jure? Nah, f * ck it – nous avons cette culture du syndrome du grand chiot qui est foiré. En arrivant dans ce pays, je l’ai vu tellement de fois. Quand vous voyez quelqu’un se lever, vous voulez le démolir parce que vous vous sentez insuffisant et vous voulez l’appeler humble. Je suis extraordinairement humble, croyez-moi, mais vous ne le saurez jamais parce que vous ne me connaissez jamais. Comprenez cela, si vous voyez l’un de nous briller, que ce soit l’équipe de netball, les Black Caps, les Sailors, pompez-les! Embrassez-les! Parce que s’ils gagnent, nous gagnons, si je gagne, vous gagnez! Comprendre que.

“Et je sais que certains d’entre vous seront un peu salés, vous pourriez applaudir mais vous êtes un peu salés, mais bon, restez salés, les Black Kiwi vont voler toute la journée. Criez-moi dans cette veste couleur moutarde et criez-vous aussi au gars au visage couleur moutarde. Paix!”

