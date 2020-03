Vidéo | Israël Adesanya semble avoir affaire à un problème de bras avant l’UFC 248

Image via @stylebender sur Instagram (photographe non répertorié)

Le champion des poids moyens de l’UFC, Israel Adesanya, semble avoir affaire à une sorte de problème avec son bras dans une nouvelle vidéo publiée dans les jours précédant l’UFC 248.

Dans une interview avec Combat TV, Adesanya semble avoir une sorte de bosse sur le bras gauche. Immédiatement, les fans de la section des commentaires ont déjà évoqué la possibilité d’une infection au staphylocoque, mais à ce stade, il ne s’agit que de spéculations.

Regardez la vidéo et voyez par vous-même à quoi ressemble le bras d’Adesanya.

Encore une fois, à ce stade, toute possibilité d’infection staphylococcique ou tout autre type de maladie pour Adesanya est purement spéculative. Mais il y a absolument une sorte de bosse sur son bras gauche, donc vous ne pouvez pas blâmer les fans de penser que c’est le cas.

Adesanya devrait entrer dans la cage dans six jours à l’UFC 248 samedi prochain à Las Vegas lorsqu’il affrontera le meilleur concurrent Yoel Romero pour le titre des poids moyens de l’UFC. Adesanya était censé combattre Paulo Costa, mais après que Costa ait été blessé, l’UFC a décidé de donner le coup de pied à Romero malgré le fait qu’il se soit sorti de défaites consécutives contre Costa et Robert Whittaker.

Cela devrait être la première défense du titre d’Adesanya depuis qu’il a remporté la ceinture de poids moyen de Whittaker en octobre à l’UFC 243 de manière épique. Adesanya est depuis devenu l’une des plus grandes superstars du monde des arts martiaux mixtes, et une autre victoire sur Romero l’aiderait à le propulser encore plus loin.

Bien sûr, tant que le combat se déroule comme prévu. En ce moment, le combat est toujours en cours. Mais nous savons tous que les commissions sportives peuvent être très difficiles en ce qui concerne les conditions médicales, ce qui inclut les infections à staphylocoques potentielles. J’espère que Adesanya va bien et que le combat peut continuer, mais comme l’indiquent les sections de commentaires, tout le monde ne croit pas qu’il est à 100% en ce moment à en juger par cette vidéo.

