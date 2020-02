VIDÉO: Jairzinho réagit aux KO de Jairzinho Rozenstruik

RIO DE JANEIRO – Jairzinho Rozenstruik monte rapidement les échelons dans la division des poids lourds de l’UFC et pourrait facilement être le prochain homme en ligne pour un tir à la ceinture s’il est victorieux contre Francis Ngannou dans le principal événement de l’UFC sur ESPN 8.

Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c’est que le combattant surinamien a été nommé d’après une légende du football brésilien, le vainqueur de la Coupe du Monde de la FIFA 1970 Jairzinho, considéré comme l’un des meilleurs footballeurs de tous les temps qui a joué aux côtés d’icônes comme Pelé et Garrincha.

Une fois un ailier droit habile avec plus de 200 buts et de nombreux championnats à son actif, y compris la chaussure d’argent à la Coupe du monde de 1970, le joueur à la retraite s’est assis avec MMA Fighting pour regarder Rozenstruik se battre pour la première fois et prédire un avenir brillant pour le poids lourd invaincu.