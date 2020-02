VIDEO | Jan Blachowicz affronte Jon Jones côté cage après la victoire de l’UFC Rio Rancho

Image: UFC sur Instagram

Hier soir, dans l’événement principal de l’UFC Rio Rancho, le concurrent léger et lourd Jan Blachowicz a remporté une victoire violente et bouleversée sur Corey Anderson. Le combattant polonais a conclu l’accord via KO au premier tour.

Avant cette confrontation, Anderson était largement considéré comme le prochain homme comme le champion des poids lourds légers de l’UFC, Jon Jones. Dans la victoire, cependant, Blachowicz a apparemment dépassé l’Américain et a potentiellement bloqué son propre tir sur Jones.

Il semble certainement vouloir cette opportunité.

Quelques instants après sa victoire, Blachowicz a affronté Jones, qui était assis à côté de la cage lors de l’événement. La paire se mordit d’avant en arrière dans un échange divertissant.

Ceux qui ont raté l’événement peuvent le voir ci-dessous:

UNE FOLIE ABSOLUE! 🏆 #UFCRioRancho pic.twitter.com/r2EolP96hn

– UFC (@ufc) 16 février 2020

“Tu me promets?” Blachowicz a crié à Jones, qui a salué le combattant polonais avec un grand sourire sur son visage.

Avec sa victoire sur Anderson, Blachowicz est passé à une séquence de trois combats, après avoir récemment battu Ronaldo “Jacare” Souza par décision et Luke Rockhold par KO. Sa dernière défaite est venue aux mains de Thiago Santos, qui a perdu une décision étroite face à Jones en juillet 2019.

Alors que de nombreux fans souhaitent voir Jon Jones battre à nouveau Dominick Reyes, qu’il a vaincu via une décision controversée plus tôt ce mois-ci, le champion semble penser que Jan Blachowicz est le prochain homme en lice pour un tir à son titre.

“Je peux totalement voir l’UFC nous correspondre”, a déclaré Jones à propos de Blachowicz (via MMA Fighting). «Quelle meilleure façon de revendiquer le titre qu’un KO comme ça. J’ai le sentiment que l’UFC va me téléphoner très bientôt.

“Qui que je combat, je suis excité”, a ajouté Jones. “Je suis prêt à partir. Je suis complètement guéri de mon dernier combat, comme vous pouvez le voir. Pas d’yeux noirs. Le visage, le corps, l’esprit, le cœur sont prêts, alors faisons-le. “

Un combat entre Jan Blachowicz et Corey Anderson vous intéresse-t-il? Selon vous, qui gagnerait?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 14/02/2020.