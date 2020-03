Vidéo: je forme le MMA pendant 9 mois pour aller affronter son harceleur

Le respect de l’adversaire est l’une des maximes des sports de contact. Il suffit de se souvenir des premiers mots que les enseignants disent habituellement aux enfants qui commencent ce noble sport. Ils soulignent que ce qui sera appris doit servir à se défendre et ne pas chercher d’ennuis.

Dans cette vidéo, vous pouvez voir le résultat final de plusieurs mois de harcèlement. Le type avait été victime d’intimidation par le reste des garçons à l’école et surtout par un. N’a pas baissé les bras et pendant près de 9 mois, il est allé dans un centre pour recevoir des cours. Et le jour J est arrivé. Ce jour-là, j’avais tant rêvé. Il sentait qu’il était au meilleur niveau pour se défendre contre ce voyou. Ainsi, après avoir quitté l’école et sous l’œil vigilant d’une multitude d’enfants, il s’est levé vers lui et l’a mis au défi de se battre. Son adversaire ne s’attendait pas au niveau que le garçon montrait, qu’il avait humilié tant de fois.

Le garçon attendit calmement l’attaque pour lancer un coup de pied accompagné d’une combinaison de coups de poing. Une fois au sol, le garçon réussi à le maîtriser jusqu’à ce qu’il soit détenu par les personnes présentes sur les lieux.

SuivantLes problèmes d’Ashlee Evans-Smith