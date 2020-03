Vidéo | Joanna Jedrzejczyk fournit une mise à jour une semaine après la guerre avec Weili Zhang

Imaginez via @joannajedrzejczyk sur Instagram

Joanna Jedrzejczyk, candidate au poids de la paille à l’UFC, a montré une vidéo des ecchymoses sur son visage une semaine après sa guerre avec Weili Zhang à l’UFC 248.

Jedrzejczyk et Zhang ont jeté 25 minutes dans l’un des plus grands combats de MMA de tous les temps. À la fin de cinq tours, Zhang a remporté la victoire par décision partagée. Mais Jedrzejczyk a certainement tenu bon dans le combat, et les fans ont gagné un nouveau niveau de respect pour l’ancien champion après être allé en guerre contre Zhang au milieu de l’Octogone.

L’une des raisons pour lesquelles Jedrzejczyk a perdu la décision sur les tableaux de bord des juges était les dommages visuels qui lui ont été infligés, y compris un hématome massif sur son front que les juges ne pouvaient tout simplement pas ignorer. Une semaine après le combat et l’hématome a disparu, mais maintenant le visage de Jedrzejczyk est plein d’ecchymoses.

Dans une vidéo publiée sur son Instagram, Jedrzejczyk a montré son visage meurtri et battu. Jetez-y un œil ci-dessous.

Mise à jour de récupération de Joanna Jędrzejczyk 7 jours après son grand combat de tous les temps contre Zhang Weili. (via https://t.co/tQvu40SEUN) pic.twitter.com/oA945X2Z0v

– Shaheen Al-Shatti (@shaunalshatti) 15 mars 2020

Il est évidemment difficile de voir le visage de Jedrzejczyk si mal en point, mais comme elle le dit dans la vidéo, elle se sent beaucoup mieux après le combat. Bien que les ecchymoses semblent mauvaises, nous savons au moins que son corps est sur le point de récupérer. Comme tous les autres combattants qui entrent dans l’Octogone, Jedrzejczyk savait quel était le risque d’être dans un combat MMA avant de monter dans la cage avec Zhang, et elle semble à l’aise avec cela.

Quelle est la prochaine étape pour Jedrzejczyk? L’UFC pourrait choisir de courir avec Zhang et de faire un match revanche, ce que personne ne serait en désaccord, mais après avoir terminé 0-4 lors de ses quatre derniers combats pour le titre, il semble plus probable que Jedrzejczyk devra obtenir une autre victoire avant de se battre. pour la ceinture à nouveau.

Selon vous, quelle est la prochaine étape pour Joanna Jedrzejczyk?