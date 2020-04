VIDEO | Joe Rogan et co. réagir à certains des KO les plus fous de l’histoire de l’UFC

Joe Rogan essaie de garder les choses assez professionnelles lorsqu’il travaille en tant que commentateur à l’UFC, mais à la fin de la journée, il est un fan de combat. Donc, quand quelque chose de fou se produit dans l’Octogone, il a tendance à perdre la raison. Nous l’avons vu d’innombrables fois au fil des ans, et cela ne cesse jamais d’être divertissant.

L’UFC a récemment compilé certaines des meilleures réactions de Joe Rogan dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Voir ci-dessous:

😱 Ces réactions n’ont PAS DE PRIX!

Lequel est ton favori!? ⤵️ pic.twitter.com/EcsNDx6HgX

– UFC (@ufc) 31 mars 2020

Dans la vidéo ci-dessus, nous pouvons voir Rogan et ses collègues commentateurs de l’UFC réagir à des performances à couper le souffle comme les KO de Ben Askren et Darren Till de Jorge Masvidal, le KO de Michael Johnson de Josh Emmett, le KO de Chris Weidman de Ronaldo «Jacare» Souza de Chris Weidman, Daniel Le coup de grâce de Cormier pour Stipe Miocic, Amanda Nunes KO de Cris Cyborg, et le coup de pied dévastateur de Kevin Lee KO de Gregor Gillespie.

Joe Rogan travaille pour l’UFC depuis tout le chemin du retour en 1997. Au départ, il a été intervieweur dans les coulisses de la promotion, mais il est rapidement passé à un rôle de commentateur couleur. Depuis, il a travaillé pour la promotion dans ce rôle et est devenu autant une partie des grandes cartes UFC que Bruce Buffer et l’Octogone lui-même. Rogan est également au clair de lune en tant que comique debout et en tant qu’animateur du podcast Joe Rogan Experience massivement populaire.

Au cours des dernières années, un certain nombre de combattants, tels que Paul Felder, Dan Hardy, Dominick Cruz, Daniel Cormier et Michael Bisping ont rejoint Rogan sur le bureau des commentaires. Il a également travaillé aux côtés de spécialistes du play-by-play comme Jon Anik et Mike Goldberg. Nous voyons les réactions de plusieurs de ces noms dans la vidéo ci-dessus.

Quelle est votre réaction Rogan préférée dans ce clip? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 4/3/2020.