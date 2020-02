VIDEO | Joe Rogan fait étalage de son physique déchiqueté et crédite son “ régime carnivore ”

Image: Grunge.com

Le commentateur de l’UFC, Joe Rogan, a récemment testé le «régime des carnivores» qui, comme son nom l’indique, est un régime tout en viande.

Ce régime a été assez efficace pour Rogan, qui dit qu’il a perdu tout son gras, et a maintenant un physique à montrer.

Découvrez le nouveau physique de Rogan dans la vidéo ci-dessous, publiée sur son compte Instagram.

«Mise à jour du régime Carnivore: perdu 12 livres, se sentent incroyables. Beaucoup de maux et de douleurs ont disparu et j’ai amélioré mon vitiligo », a écrit Rogan dans la légende de son message. “Je suis impressionné. Je n’ai pas décidé si je continuerais à manger comme ça mais ce mois-ci a été très bénéfique. Edit: la diarrhée explosive uber s’est arrêtée vers 2 semaines. C’était totalement normal ces deux dernières semaines. »

Alors que Rogan a l’air sérieusement déchiqueté ces jours-ci, le régime des carnivores a eu des effets secondaires au départ – comme il l’a évité dans son message.

”Mise à jour du régime Carnivore; le bien et le mal. Commençons par les mauvais “, a écrit Rogan sur Facebook au début de son alimentation (h / t MMA Mania). “Il n’y a vraiment qu’une” mauvaise “chose, et c’est la diarrhée.

“Je ne suis pas sûr que la diarrhée soit un mot juste, comme je ne pense pas qu’un requin soit techniquement un poisson”, a poursuivi Rogan. «C’est quelque chose de différent, et avec une diarrhée régulière, je le comparerais à un feu que vous voyez venir à un pâté de maisons et que vous avez le temps de vous échapper, alors que ce régime carnivore est comme de nulle part le feu passe par le des fissures, votre poignée de porte est rouge et tout espoir est perdu. Je n’ai pas encore chié mon pantalon, mais j’en suis venu à accepter que si je continue avec ce régime, ce n’est qu’une question de temps avant de perdre une bataille, et je remplis mes sous-vêtements comme une coulée de boue dans la forêt tropicale qui dépasse une route de montagne.

“C’est si mauvais”, a conclu Rogan. «Il semble que ça s’améliore un peu plus chaque jour, donc il y a ça à espérer, mais à partir d’aujourd’hui je fais confiance à mon trou du cul autant que je fais confiance à un voisin timide avec un fort accent russe qui pose beaucoup de questions personnelles. “

Heureusement, comme le dit Joe Rogan, il a pu persévérer dans ce chapitre plutôt dégoûtant pour obtenir des résultats impressionnants.

Cet article est apparu pour la première fois sur BJPENN.com le 2/3/2020.