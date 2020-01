VIDEO | Joe Rogan fracasse les pads avec la légende du Muay Thai John Wayne Parr

Joe Rogan est connu pour beaucoup de choses. Il est le commentateur le plus reconnaissable de l’UFC. Il est l’hôte de l’un des podcasts les plus populaires au monde. C’est un comique stand-up. Ce que certains fans ne savent peut-être pas, c’est qu’il est également un artiste martial de toujours qui ajoute encore de nouveaux outils à son arsenal à ce jour.

Oui, même dans la cinquantaine, Rogan s’entraîne toujours régulièrement et apprend de certains des plus grands artistes martiaux vivants.

L’un des commentateurs les plus remarquables de l’UFC est la légende australienne du Muay Thai John Wayne Parr. Le couple a eu une séance d’entraînement passionnante ensemble il y a plusieurs années, et les images ont récemment refait surface sur Instagram.

Dans cette séquence, Parr, qui est l’un des farang les plus réussis de l’histoire du Muay Thai, a passé un certain temps à passer en revue les coups de commutateur et d’autres techniques avec le Rogan. Voir les images de leur session de formation ci-dessous (via @doug_rothwell et @johnwayneparr sur Instagram).

“Essayer de générer la puissance du coup de pied gauche”, a écrit la légende frappante de sa séance d’entraînement avec le commentateur de l’UFC. «Vivre le rêve de passer par les motions avec Joe Rogan. Ce clip, nous essayons de générer autant de coupure de courant que possible. Je n’ai peut-être pas le plus beau style, mais mon plan est de faire ce que je jette à 100% afin de ne perdre aucune de mes photos. Merci à @doug_rothwell pour les images. “

Continuez à faire défiler pour quelques clips supplémentaires de la séance d’entraînement de John Wayne Parr avec Joe Rogan, y compris une certaine technique du genou et les secrets de son jab alimenté par une fusée.

Joe Rogan travaille pour l’UFC depuis 1997. Au départ, il a été intervieweur dans les coulisses de la promotion, mais il est rapidement passé à un rôle de commentateur couleur. Depuis, il travaille pour la promotion et fait autant partie des grandes cartes UFC que l’Octogone lui-même.

Au cours des dernières années, un certain nombre de combattants, tels que Paul Felder et Daniel Cormier, l’ont rejoint au bureau des commentaires.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 13/01/2020.