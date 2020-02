Vidéo: Jorge Masvidal attire une foule massive pour la rencontre UFC 247, discute de l’altercation du Super Bowl avec Usman

Jorge Masvidal est rapidement devenu l’un des combattants les plus populaires des arts martiaux mixtes (MMA) aujourd’hui. Avec des victoires consécutives par élimination directe comme Darren Till, Ben Askren et Nate Diaz, «Gamebred» a connu une ascension de type Conor McGregor au rang de célébrité au cours des 12 derniers mois.

En raison de son récent succès dans l’Octogone et de sa notoriété croissante, Masvidal a mérité à juste titre un coup pour défier le champion des poids mi-moyens de l’UFC Kamaru Usman en juillet pour la couronne incontestée de 170 livres.

Avec autant de battage médiatique autour de sa prochaine campagne 2020, «Gamebred» fait ce qu’il peut pour se promouvoir, promouvoir son prochain combat et augmenter son nombre déjà considérable de followers. C’est pourquoi Masvidal a été vu en train de faire une rencontre dans un Hooters à Houston, au Texas, plus tôt cette semaine alors qu’il était en ville pour l’UFC 247.

La scène était assez bizarre, car les fans de combat de tous âges et de tous horizons se sont alignés devant le restaurant et dans le parking pour avoir une chance de voir Masvidal en personne. Découvrez les images ci-dessous gracieuseté de MMA Junkie:

En plus de son invasion Hooters, “Gamebred” a parlé avec des membres des médias lors d’une petite mêlée plus tôt cette semaine à Houston. Alors que Masvidal a discuté un peu de tout, le sujet le plus chaud est resté sa récente altercation avec Usman pendant la semaine du Super Bowl à Miami, en Floride, dans laquelle “Gamebred” et “Nigerian Nightmare” ont failli tomber après des échanges verbaux explicites.

“Rien n’allait se passer là-bas”, a expliqué Masvidal (combat h / t MMA). «Je ne vais pas toucher quelqu’un qui est déjà handicapé et (explétif). C’est un punk et je voulais juste lui dire en face: “Je vais vous (exploser).” Je ne sais pas de quoi il était si fâché. Je voulais juste lui dire la vérité que je vais (t’expliquer) quand nous nous battrons enfin. Il dit toujours qu’il veut que les gens gardent cette même énergie et le disent en face, c’est exactement ce que j’ai fait. “

“Il a environ 38 personnalités”, a poursuivi Masvidal. «Chaque semaine, je continue d’en trouver un nouveau. Je n’en aime aucun pour l’instant. Je connais ce type depuis un moment et il n’était pas ce type avant. Il me demandait des photos et des poignées de main dans la journée. Son nom est vraiment Kamarudeen. Ce n’est même pas Kamaru. Il a en fait raccourci son vrai nom de naissance. Ce gars est juste un cas de tête de cas de tête. “

Masvidal aura tout le temps de se préparer pour son match de rancune avec Usman cet été, mais pour l’instant “Gamebred” le mélangera avec ses fans pour l’événement UFC de ce week-end à Houston.

L’UFC 247 sortira plus tard ce soir (samedi 8 février 2020) en direct sur ESPN + PPV depuis le Toyota Center de Houston, au Texas, avec un combat pour le titre des poids lourds légers entre le champion actuel Jon Jones et Dominick Reyes servant d’événement principal. La co-tête d’affiche opposera la championne en titre de l’UFC aux poids mouches, Valentina Shevchenko, à la dangereuse attaquante Katlyn Chookagian.

