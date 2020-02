VIDEO | Jorge Masvidal détruit le travail de pad de Kamaru Usman, s’excuse auprès de Stephen A. Smith

La superstar de l’UFC, Jorge Masvidal, a saccagé le travail de pad du champion poids welter de l’UFC, Kamaru Usman, et a déclaré que la communauté MMA devait des excuses à Stephen A. Smith.

Masvidal combattra Usman lors de l’International Fight Week en juillet à Las Vegas pour le titre de 170 livres. Dans la période précédant le combat, les deux hommes ont fait des allers-retours dans les interviews et sur les réseaux sociaux, et cela continuera d’être le cas pendant les prochains mois jusqu’à ce que le combat cesse.

Mardi, Masvidal a propulsé la conversation sur les ordures au niveau suivant en postant une vidéo d’Usman faisant un travail de pad et a saccagé sa technique. Masvidal est même allé jusqu’à dire qu’il s’excusait au nom de la communauté MMA auprès de Smith après que le journaliste ESPN a été la risée des fans de combats après qu’une vidéo de lui faisant du pad a récemment fait surface.

Découvrez ce que Masvidal a écrit sur le travail de pad d’Usman sur son Twitter.

Je tiens à m’excuser auprès de @stephenasmith au nom de la communauté mma. Ils avaient quelque chose à dire sur vous mais qu’est-ce que c’est? pic.twitter.com/TT38TRSI9C

– Jorge Masvidal UFC (@GamebredFighter) 12 février 2020

«Je veux m’excuser auprès de @stephenasmith au nom de la communauté mma. Ils avaient quelque chose à dire sur vous mais qu’est-ce que c’est? “

Ne vous attendez pas à ce que la conversation trash entre ces deux-là s’arrête de si tôt. Masvidal et Usman se battant en juillet, il reste encore près de six mois avant le combat, il y a donc beaucoup de temps pour que les deux hommes s’affrontent vraiment sur les réseaux sociaux.

Lorsque Masvidal et Usman se battent, cela devrait faire la une des plus grandes cartes UFC de l’année. Le stock de Masvidal n’a jamais été aussi élevé après avoir éliminé Darren Till et Ben Askren et vaincu Nate Diaz via l’arrêt du médecin TKO, tandis qu’Usman sort d’une énorme victoire par élimination directe contre Colby Covington. Ce sera un combat incroyable, et tous les propos trash ne serviront qu’à donner aux fans de combat plus de hype.

Êtes-vous d’accord avec Jorge Masvidal critiquant la vidéo du travail de pad de Kamaru Usman?