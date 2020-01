VIDEO | Jorge Masvidal et Kamaru Usman ont failli se battre à Miami

Le champion des poids mi-moyens de l’UFC Kamaru Usman et le meilleur concurrent Jorge Masvidal se sont presque disputés lors d’une séance médiatique à Radio Row à Miami.

Les médias sportifs se réunissent à Miami cette semaine en préparation de l’événement Super Bowl LIV de ce week-end avec les 49ers de San Francisco affrontant les Chiefs de Kansas City. Masvidal et Usman sont tous deux des combattants basés en Floride et ont été invités aux festivités médiatiques de cette semaine, où ils ont eu une altercation verbale et ont dû être retenus par leurs deux équipes.

Regardez la vidéo de Masvidal et Usman en train de la regarder ci-dessous avec la permission d’Andy Nesbitt.

Le champion de l’UFC, Kamaru Usman, et le champion de BMF, Jorge Masvidal, ont failli y aller sur Radio Row à Miami. pic.twitter.com/shAgl2O3Et

– Andy Nesbitt (@anezbitt) 29 janvier 2020

Usman a déclaré sur le podcast de Joe Rogan cette semaine que le président de l’UFC, Dana White, se penchait pour donner à Masvidal le prochain coup de titre à la ceinture de poids welter de l’UFC que Usman possède actuellement. De toute évidence, il y a quelque chose à cela, car Usman et Masvidal s’y sont vraiment impliqués, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus.

Si le combat venait à se terminer, il opposerait deux des meilleurs poids welters au monde à leur apogée. Usman sort d’une victoire épique de TKO sur Colby Covington dans l’événement principal de l’UFC 245 tandis que Masvidal bat Nate Diaz pour la ceinture BMF à l’UFC 244. Si et quand ces deux-là se rencontrent à l’intérieur de l’Octogone, ce devrait être l’un des meilleurs combats de l’année.

Ce dernier incident entre ces deux mâchoires et presque se brisant dans un combat ne fera qu’alimenter l’anticipation d’un combat potentiel pour le titre poids welter entre Usman et Masvidal. Si cela se produit comme prévu, peut-être que ce mois de juillet à l’International Fight Week à Las Vegas a un sens en tant que date et lieu.

À quel point êtes-vous excité pour Jorge Masvidal de combattre Kamaru Usman pour le titre des poids mi-moyens UFC?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 29/01/2020.