Vidéo: Josh Barnett réagit au retrait du Bellator 235 – «C'est comme une sorte de cauchemar étrange»

Josh Barnett a été tout aussi choqué que les fans de combat lorsqu'il a été retiré de son affrontement avec Ronny Markes hier soir (vendredi 20 décembre 2019) au Bellator 235 d'Honolulu, Hawaï, en raison d'une maladie grave.

Barnett, qui devait faire ses débuts au Bellator MMA, est arrivé dans l'arène en si mauvaise forme que la Hawaiian State Boxing Commission a jugé l'ancien champion des poids lourds de l'UFC médicalement inapte à la compétition. Son combat pour l'événement principal a été abandonné quelques instants avant qu'il ne soit censé tomber et «Warmaster» a été laissé se retirer dans sa chambre d'hôtel et réfléchir à ce qui n'allait pas.

Bellator MMA a publié les images vidéo ci-dessus de Barnett discutant de son retrait de l'événement principal.

«Aujourd'hui était une parodie», a commencé Barnett. «Vous ne trouverez personne plus déçu que moi. Être incapable de sortir et de se battre. Faire partie de cet événement principal pour les troupes ce soir et offrir des divertissements indispensables. Pour mettre en valeur Bellator et ses plus que capables, son talent de classe mondiale. Et pour donner à Ronny Markes l'opportunité d'être là dans l'événement principal.

«J'ai fait tout ce que j'ai pu aujourd'hui pour essayer d'être sain d'esprit et de corps pour monter sur le ring. Je me suis réveillé au milieu de la nuit avec des frissons et des fièvres et des courbatures, des douleurs. Les reins ont l'impression que quelqu'un les frappe depuis 12 rounds. Et je suis allé, j'ai mis deux litres de liquides en moi et j'ai pris tous les médicaments autorisés pour essayer de me mettre au tabac pour pouvoir aller à la cage. Et je n'ai jamais été connu pour que quelqu'un se retire des combats ou ne se présente pas. Donc non seulement c'est embarrassant pour moi, mais c'est comme une sorte de cauchemar bizarre. Et je regrette vraiment de ne pouvoir être dans la cage ce soir. »

Barnett, 42 ans, a signé la promotion en avril et avait un plan pour combattre le légendaire poids lourd Fedor Emelianenko l'année prochaine. Cela devra maintenant attendre car les débuts promotionnels de Barnett ont été repoussés en raison de cette maladie imprévue de dernière seconde.

"Warmaster" est revenu du pire de sa carrière professionnelle, mais ce n'est pas le début auquel il voulait s'éloigner après son retour au MMA professionnel après une interruption de trois ans.

