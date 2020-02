VIDEO | Kevin Lee et Charles Oliveira ont fait leurs premiers pas au Brésil

Les prétendants aux poids légers de l’UFC, Kevin Lee et Charles Oliveira, ont eu leur premier regard fixe avant leur combat principal à l’UFC Brasilia en mars.

Lee et Oliveira avaient tous deux cherché un adversaire classé parmi les 15 premiers pour leur prochain combat et l’UFC a décidé de les affronter dans ce qui devrait être un excellent match. Ils se battront pour cinq rounds ou moins à l’UFC sur ESPN + 28, qui aura lieu le 14 mars à Ginasio Nilson Nelson à Brasilia, au Brésil.

Avant leur combat le mois prochain, l’UFC a amené Lee au Brésil pour rencontrer Oliveira et a fait affronter les deux rivaux pour la première fois. Jetez un œil à l’intense regard fixe entre ces deux poids légers dangereux, gracieuseté d’Instagram d’Oliveira.

«Je lance le premier coup d’œil. Aujourd’hui ici, à Brasilia, nous partons avec tout ce que je compte sur la famille. Je compte sur le soutien de tous les gars Brasilia se met à trembler »

Lee (18-5) vient de remporter la meilleure victoire de sa carrière à l’UFC en éliminant Gregor Gillespie de façon dévastatrice avec un coup de tête tonitruant à l’UFC 244. Cette victoire a aidé Lee à revenir dans la colonne des victoires après avoir perdu trois de ses quatre combats précédents. Dans l’ensemble, Lee a une fiche très solide de 11-5 à l’UFC avec d’autres victoires notables, notamment Edson Barboza, Michael Chiesa et Francisco Trinaldo.

Oliveira (28-8, 1 NC) a une fiche de 16-8, 1 NC dans l’ensemble de l’UFC. Il mène actuellement une séquence de six victoires consécutives avec toutes ces victoires à venir par arrêt. Le leader de tous les temps dans les victoires de soumission dans l’histoire de l’UFC, Oliveira a vraiment amélioré sa frappe dans les combats récents et se détache de victoires consécutives contre Nik Lentz et Jared Gordon. Mais dans l’ensemble, il est un combattant de la soumission dans l’âme et c’est toujours son pain et son beurre.

Selon vous, qui gagne ce combat, Kevin Lee ou Charles Oliveira?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 2/12/2020.