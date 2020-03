VIDEO | Khabib Nurmagomedov botte la ceinture de Tony Ferguson lors d’un face-à-face chauffé

Khabib Nurmagomedov et Tony Ferguson ne s’aiment pas le moins du monde.

Vendredi, lors de la conférence de presse d’avant-combat de l’UFC 249, Nurmagomedov et Ferguson se sont mutuellement disputés. Les deux semblaient atteindre leur point d’ébullition lorsque le président de l’UFC Dana White a pris la dernière question et les a mis au carré.

Quand ils se sont affrontés, Ferguson avait son titre intérimaire de poids léger autour de son épaule, ce à quoi Nurmagomedov s’est opposé. “El Cucuy” l’a ensuite mis à terre et on a pu entendre “ta ceinture contre la mienne” alors que les deux poursuivaient leur conversation. Puis, alors que Ferguson continuait de parler au champion invaincu des poids légers du Daghestan, Nurmagomedov a lancé la ceinture provisoire presque hors de la scène.

Immédiatement, Ferguson s’en est opposé et Dana White et la sécurité les ont forcés à être séparés. L’ensemble du face-à-face a été chauffé et quelque chose qui excite encore plus les fans pour ce combat.

Khabib Nurmagomedov contre Tony Ferguson a été réservé quatre fois dans le passé, les deux s’étant retirés deux fois chacun en raison de blessures ou d’une perte de poids. Mais, à l’UFC 249, c’est peut-être le plus grand combat obtenu et c’est sûrement l’un des morceaux les plus attendus de la mémoire récente.

Nurmagomedov entre dans ce combat avec un record stupéfiant de 28-0, notamment 12-0 à l’intérieur de l’Octogone avec deux défenses de titre. Le champion du Daghestan a riposté pour la dernière fois à l’UFC 242 où il a soumis Dustin Poirier, et avant cela, il a Conor McGregor dans leur combat très attendu.

Tony Ferguson, quant à lui, mène une séquence de victoires de 12 combats et vient de remporter une victoire de TKO sur Donald Cerrone à l’UFC 238. Avant cela, il a battu Anthony Pettis par arrêt de corner. Il a remporté le bracelet provisoire en 2017 avec une victoire de soumission sur Kevin Lee.

Que pensez-vous du fait que Khabib Nurmagomedov ait donné un coup de pied à la ceinture de Tony Ferguson dans son face-à-face chauffé? Sonnez dans la section des commentaires, PENN Nation!

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 3/6/2020.