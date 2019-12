VIDEO | Khabib Nurmagomedov reçoit un hommage inspiré de Super Mario

Image via RT

Quand on y pense vraiment, regarder Khabib Nurmagomedov dominer sans effort toute son opposition dans la cage n'est pas si différent de regarder Mario piétiner Goombas Piranha Plants dans un jeu Nintendo classique.

Besoin de plus de preuves des similitudes entre le champion russe de l'UFC et le plombier italien qui sauve la princesse? Regardez la vidéo ci-dessous: un hommage inspiré de Super Mario à Nurmagomedov par les gens de RT.

La vidéo montre Nurmagomedov en route vers une confrontation avec son rival Conor McGregor, qu'il finit par décrocher avec une relative facilité – tout comme il l'a fait lorsqu'ils se sont battus en octobre 2018.

Cela dit, la vidéo n'inclut pas l'épreuve de force à venir de Nurmagomedov avec Tony Ferguson. Peut-être que ce combat figurera dans un prochain épisode de cette série. Ferguson pourrait même être le boss final.

Khabib Nurmagomedov est actuellement un 28-0 sans faille en tant que combattant professionnel – facilement le record invaincu le plus impressionnant du sport à l'heure actuelle. Les points saillants de son curriculum vitae incluent des victoires récentes contre des adversaires de haut vol tels que Dustin Poirier, Conor McGregor, Al Iaquinta, Edson Barboza, Michael Johnson et Rafael dos Anjos.

Tony Ferguson, quant à lui, entamera son combat avec Nurmagomedov sur une séquence de 12 victoires consécutives, et est largement considéré comme le défi le plus difficile du champion à ce jour. Les faits saillants de sa récente carrière comprennent des victoires décisives contre Donald «Cowboy» Cerrone, Anthony Pettis, Kevin Lee, Rafael dos Anjos et Edson Barboza.

Le combat de Nurmagomedov et Ferguson fera la une de la carte UFC 249 le 18 avril à Brooklyn, New York. Bien que le combat soit largement considéré comme l'un des meilleurs de l'histoire de l'UFC, les fans mesurent naturellement leurs attentes, car la paire a été programmée pour se battre quatre fois auparavant en vain.

Pensez-vous que Khabib Nurmagomedov écrasera Tony Ferguson comme un Goomba, ou Ferguson fournira-t-il un défi plus comparable à Bowser?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 24/12/2019.