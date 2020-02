Vidéo: la championne de boxe Claressa Shields partage des images des premiers coups de pied

Claressa Shields n’est pas timide quand il s’agit de plonger ses orteils dans du MMA.

La championne de boxe à divisions multiples et double médaillée d’or olympique a été ouverte sur son intérêt pour un éventuel passage à la cage de combat et vendredi, elle a partagé des images sur les réseaux sociaux de ce qu’elle a décrit comme sa «première fois à lancer un coup de pied dans mon la vie.”

Lol pour la première fois de ma vie! Mais comme promis! Sauf la critique, vous ne pouviez pas lancer un coup comme moi le premier jour ❤️ Pour continuer, j’ai apprécié la pratique pic.twitter.com/6ARbaHdpVd

– ClaressaT-rexShields (@Claressashields) 7 février 2020

Dans le court clip, Shields montre quelques coups de pied et genoux ainsi que la puissance de frappe qui a fait d’elle une star dans le monde de la boxe. L’athlète de 24 ans possède un record de boxe professionnelle de 10-0 et a récemment ajouté une médaille d’or légère à son boîtier de trophée.

La présidente de l’UFC, Dana White, a parlé à Shields et à son équipe du combattant qui pourrait traverser, et la championne des poids coq de l’UFC, Amanda Nunes, a répondu aux questions sur Shields après sa victoire sur Germaine de Randamie à l’UFC 245. “La Lionne” a menacé de faire tomber Shields et de se soumettre si jamais ils s’affrontaient dans l’Octogone.