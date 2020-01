VIDEO | La mâchoire de Colby Covington guérit bien

Image: @ColbyCovMMA sur Twitter

Une nouvelle vidéo montrant Colby Covington, prétendant au poids welter de l’UFC, joue au basket-ball de ramassage semble montrer que sa mâchoire récemment cassée guérit bien.

Covington a subi une fracture de la mâchoire lors de son combat épique pour le titre des poids mi-moyens contre le champion Kamaru Usman à l’UFC 245, qu’il a perdu via le TKO de cinquième ronde. Après le combat, Covington est sorti des coulisses de l’Octogone et a été critiqué par les fans, les médias et les autres combattants en ligne pour l’avoir fait.

Le cogestionnaire de Covington, Dan Lambert, propriétaire de l’American Top Team, a déclaré cette semaine que Covington envisageait de retourner dans l’Octogone en avril ou mai. Il dit que la fracture de la mâchoire n’est pas très grave et il pense que Covington commencera bientôt sa formation MMA.

La nouvelle vidéo publiée par TMZ semble indiquer que Covington guérit en effet plus rapidement que prévu. Jetez-y un œil ci-dessous.

Lorsque Covington reviendra dans l’Octogone, il sera toujours l’un des prétendants les mieux classés à 170 livres. Cependant, avec des combattants tels que Jorge Masvidal, Leon Edwards et même Conor McGregor espérant obtenir le prochain titre contre Usman, il pourrait s’écouler un certain temps avant que Covington n’obtienne une nouvelle fissure à la ceinture, malgré le fait que Usman ait un sacré combat à l’UFC 245 .

Au lieu de cela, recherchez Covington pour combattre quelqu’un classé un peu plus bas que lui qui est toujours un combattant respecté comme Stephen Thompson, qui est actuellement sans adversaire. À ce stade, Covington aurait besoin de quelques victoires supplémentaires pour revenir dans la course au titre, compte tenu du nombre de combattants devant lui qui attendent leur crack à la ceinture.

Indépendamment de ce que vous pensez de Covington, c’est quelqu’un qui attire les globes oculaires vers le sport, gagner, perdre ou dessiner, donc son retour dans l’Octogone est une bonne chose indépendamment de ses sentiments personnels envers lui.

Qui aimeriez-vous voir Colby Covington se battre à son retour dans l’Octogone?