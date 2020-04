VIDÉO: La marijuana a son jour et l’ancien boxeur historique Mike Tyson le célèbre

Mike Tyson est controversé, il y a quelques jours, il a révélé comment la marijuana avait sauvé sa vie; et ce 20 avril, le jour de la marijuana, grâce à une interview avec le portail web de TMZ Sports, «Iron Mike», a parlé encore plus ouvertement du sujet et de son admiration pour une figure représentative de la marijuana:

Dans une révolution pour décriminaliser la marijuana dans le monde, c’est un médicament pour le monde. J’aurais aimé rencontrer Bob MarleyC’était un homme incroyable. Je souhaite avoir eu l’occasion de le rencontrer, mais j’ai le privilège de rencontrer ses enfants

Quelques jours plus tôt, Tyson dans une interview en direct réalisée par Mauricio Sulaiman (président de l’OMB), a déclaré qu’il se sentait au meilleur moment de sa vie:

Je suis dans la meilleure forme que j’ai jamais été dans ma vie d’existence. Je n’ai rien à redire. C’est le meilleur moment de ma vie. En tant qu’être humain, je sens que le ciel est la limite et que rien ne peut mal tourner. Je suis très en forme. Le meilleur que j’aie jamais été dans ma vie. Je m’entraine tous les jours

Dans l’état de Californie, la marijuana est acceptée à des fins thérapeutiques et Tyson en a profité pour construire Tyson Ranch, un terrain de 80 000 mètres où il cultive, vend et étudie le cannabis.