VIDEO | L’ancien combattant de l’UFC Clay Collard se lance dans une bagarre de boxe sauvage

L’ancien poids plume de l’UFC, Clay Collard, a remporté une grosse victoire bouleversée contre le meilleur espoir Ray Guajardo lors d’une bagarre de boxe sauvage sur FS1.

Collard a déjà combattu dans l’UFC de 2014 à 2015, allant de 1 à 3 avec une victoire sur Alex White et des pertes contre Max Holloway, Gabriel Benitez et Tiago Trator. Il compétitionne toujours dans les arts martiaux mixtes, mais en 2017 a fait ses débuts en boxe professionnelle et est passé 6-2-3 depuis.

La dernière victoire de Collard sur Guajardo était de loin sa plus grande victoire en boxe à ce jour. Jetez un œil à la vidéo de l’arrivée ci-dessous gracieuseté de FS1.

C’est tout ce qu’elle a écrit!! 😱

Clay Collard atterrit le GRAND bouleversé contre le futur espoir invaincu Ray Guajardo par TKO au deuxième tour. Quel combat !! pic.twitter.com/UGw3mOxpEC

– FOX Sports: PBC (@PBConFOX) 2 février 2020

Ce fut un moment génial pour Collard, qui était un combattant MMA sous-estimé pendant son séjour à l’UFC. Dans l’ensemble, Collard a un record professionnel de MMA de 18-8, 1 NC, sa victoire la plus notable dans les arts martiaux mixtes étant une victoire sur l’ancien entraîneur de l’équipe Alpha Male Justin Buchholz en 2013.

Cette victoire en boxe est énorme pour Collard car il aspire à une longue carrière dans le monde de la boxe. Bien que Collard ait un très bon dossier en MMA, pour une raison quelconque, il n’a jamais pu rester avec une grande organisation. Même s’il était 1-3 à l’UFC, il a combattu la compétition de qualité et une autre grande promotion comme Bellator ou PFL n’a jamais décidé de le signer.

L’UFC a effectivement re-signé Collard l’année dernière pour combattre Devonte Smith à l’UFC 241, mais il y a eu des problèmes non divulgués qui l’ont conduit à être à nouveau libéré de la promotion et Khama Worthy a finalement obtenu le combat contre Smith, gagnant par une victoire surprise par arrêt. Peut-être qu’après cette grosse victoire en boxe, l’UFC pourrait revenir appeler.

Que pensez-vous de cette victoire de Clay Collard sur Ray Guajardo?