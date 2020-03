VIDÉO: l’ancien footballeur Iván Kaviedes est prêt pour le MMA

L’ex-joueur de football équatorien, Ivan Kaviedes, qui a joué dans plusieurs équipes dans les deux Équateur natal comme pour les clubs de pays comme Italie, Espagne, Mexique, Argentine, Portugal et Angleterre a été impliqué dans un combat de rue Paute (Equateur). L’ancien attaquant, qui a actuellement 42 ans, a déclaré: «Je les ai affrontés. Il y en avait environ six. J’en ai affronté un, mais je ne lui ai rien fait.

Un est venu qui m’a poussé par derrière et j’ai répondu », apparemment la raison de l’attaque était parce que le groupe d’hommes mentionné était ivre et insultait sa famille et lui, l’homme qui a été victime de l’attaque du joueur a été suivi par les services médicaux depuis Il a eu une ecchymose à la tête.