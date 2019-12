VIDEO | Le boxeur ultra-parlant de l'UFC Derrick Lewis KO

Derrick Lewis n'était pas satisfait d'un boxeur dans son gymnase et a décidé de le laisser.

Lewis a déclaré à Ariel Helwani d'ESPN que ce boxeur lui parlait beaucoup, disant que les boxeurs étaient meilleurs que les combattants du MMA.

En fin de compte, le combat n'a pas duré longtemps, Lewis a dit à Helwani qu'il avait fallu moins d'une minute pour assommer le boxeur. Et, le poids lourd de l'UFC a publié la vidéo de combat sur Twitter.

Quand un boxeur a dit qu'il me mettrait KO parce que je suis un combattant mma pic.twitter.com/EjSeudMeQM

– Derrick Lewis (@Thebeast_ufc) 19 décembre 2019

Le combat dans la vidéo granuleuse ne semble pas être serré. Lewis atterrissait des tirs lourds et poursuivait le boxeur avant de le mettre KO.

Le boxeur de cette vidéo n'est pas connu et Derrick Lewis ne l'a pas nommé lors de l'interview.

Quant à «The Black Beast», il devrait retourner dans l'Octogone à l'UFC 247 le 8 février lors de son combat contre Ilir Latifi. Lewis ne comprend pas le matchmaking mais c'est une chance pour lui de se battre à domicile à Houston, au Texas.

«Ce fut une vraie surprise qu'ils aient choisi Latifi parce que je crois qu'il était un petit 205-er. Et, pour n'importe quoi, il aurait dû descendre à 185 au lieu de devenir poids lourd ", a déclaré Lewis lors d'une mêlée de presse à l'UFC 245." Et j'ai entendu qu'il m'avait appelé et voulait me battre. C'était donc une vraie surprise pour moi, qu'il ait voulu choisir le plus gros gars de la division. Comme le plus gros gars de la division. »

Derrick Lewis est revenu dans la colonne des victoires à l'UFC 244 alors qu'il devançait une décision partagée sur Blagoy Ivanov. Avant cela, il était TKO’d par Junior dos Santos à l’UFC Wichita et a perdu contre Daniel Cormier par soumission à l’UFC 230 pour le titre des poids lourds.

Quoi qu'il en soit, le pouvoir est toujours là dans la salle de formation et quelques conseils amicaux à d'autres combattants – ne vous trompez pas Derrick Lewis.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 19/12/2019.