Vidéo: le fils d’Anderson Silva capture deux ceintures de kickboxing avec la victoire de TKO

Gabriel Silva continue d’impressionner dans ses premiers pas dans les sports de combat.

Sept mois après avoir remporté une victoire au TKO lors de ses débuts en amateur sur le ring, le fils de la légende de l’UFC Anderson Silva s’est amélioré à 5-0 avec un arrêt de troisième ronde contre Christian Williams, invaincu auparavant, vendredi soir à Seal Beach, en Californie.

Silva a également décroché deux ceintures avec la victoire, remportant le titre ISK du sud de la Californie et les titres FightersRep de 165 livres.

Le joueur de 22 ans avait l’air très à l’aise sur le ring, faisant des coups de poing et des coups de pied à volonté dès le départ. Il a également nargué son adversaire avant que l’arbitre ne décide que le combat était terminé.

Regardez la vidéo de combat complète ci-dessous.

Silva a déclaré au MMA Fighting samedi qu’il n’avait pas l’intention de faire une transition vers les arts martiaux mixtes “pour l’instant”. En juillet 2019, juste après sa première victoire, le joueur invaincu de 6 pieds 3 pouces a déclaré à MMA Fighting que son objectif était de faire ses débuts en tant que combattant professionnel du MMA en 2021.

“Je ne vois pas ça comme,” Oh, parce que mon père était le meilleur dans l’histoire de l’UFC, je dois y aller aussi “”, a déclaré Silva à propos d’un combat dans l’Octogone un jour. «Dans ma tête, je veux y aller parce que les meilleurs athlètes du monde sont à l’UFC. Vous voulez briller et faire vos preuves parmi les meilleurs. C’est l’objectif de l’UFC.

“Pour prouver que je suis aussi bon que mon père, c’est pour moi, je ne dirais pas non pertinent, mais ce n’est pas quelque chose qui me vient à l’esprit. Mon père a construit son histoire et maintenant je dois construire la mienne. »