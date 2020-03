VIDEO | Le fils invaincu d’Anderson Silva, Gabriel, capture une paire de titres de Kickboxing

Image via @spiderandersonsilva sur Instagram

Anderson Silva a prouvé que les combats couraient dans la famille après que son fils Gabriel ait remporté deux titres de Kickboxing.

Gabriel Silva a suivi les traces de son père et a fait ses débuts en Kickboxing en juin 2019. Le joueur de 22 ans a gagné via TKO et a depuis étendu son record à 5-0 invaincu.

Dans son dernier défi, il a affronté son compatriote invaincu Christian Williams (3-0) et l’a battu via un arrêt de troisième ronde à Seal Beach, en Californie. En conséquence, il a revendiqué le poids moyen IKF du sud de la Californie et les titres FightersRep 165 livres.

Alors que le combattant 6’3 connaît un grand succès dans sa carrière de Muay Thai, il ne se sent pas obligé de rejoindre le MMA comme son père.

“Je ne vois pas ça comme,” Oh, parce que mon père était le meilleur dans l’histoire de l’UFC, je dois y aller aussi “”, a déclaré Silva à propos des combats dans l’Octogone un jour (via MMA Fighting). «Dans ma tête, je veux y aller parce que les meilleurs athlètes du monde sont à l’UFC. Vous voulez briller et faire vos preuves parmi les meilleurs. C’est l’objectif de l’UFC.

“Pour prouver que je suis aussi bon que mon père, c’est pour moi, je ne dirais pas que ce n’est pas pertinent, mais ce n’est pas quelque chose qui me vient à l’esprit. Mon père a construit son histoire et maintenant je dois construire la mienne. »

Peu importe s’il entre dans la sphère MMA, les comparaisons avec Papa “Spider” sont inévitables. Dans une précédente déclaration, le vétéran brésilien a fait part de la fierté de son fils.

“C’est votre réussite, mon fils”, a écrit Silva sur Instagram. «C’est la preuve que chaque dévouement a sa reconnaissance, c’est le fruit de beaucoup de lutte et de détermination, ce n’est que le premier pas vers une vie pleine de mérite, vous pouvez en être sûr !!! Maintenant c’est [time to] concentrez-vous, continuez à vous entraîner dur, le secret est de toujours le faire par amour !! Félicitations… je suis fier, j’ai vu beaucoup de moi aujourd’hui en toi, je suis heureux et je pense que la certitude que je peux vraiment arrêter est plus proche! Je t’aime.”

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 03/03/2020.