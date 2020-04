Vidéo: le montage d’entraînement de Kamaru Usman devrait faire transpirer les fans de Masvidal

Jorge Masvidal est peut-être le roi officiel du «BMF», mais le champion des poids mi-moyens de l’UFC, Kamaru Usman, est sans aucun doute le combattant le plus effrayant de la division des poids mi-moyens aujourd’hui.

Usman, qui vient de décrocher une défense du titre passionnante contre Colby Covington en décembre dernier, s’est retrouvé dans une rivalité avec «Gamebred» au cours des derniers mois. Non seulement les deux poids welters ont failli se faire sentir pendant le week-end du Super Bowl, mais ils ont presque installé leur bœuf à l’intérieur de la cage lors de l’événement UFC 249 désormais annulé.

Heureusement, l’UFC est sur le point de se remettre sur la bonne voie et un combat pour le titre Usman contre Masvidal est quelque chose que la promotion va pencher cet été. Selon les rumeurs, le match aurait lieu pendant la semaine internationale de la lutte à Las Vegas en juillet, mais ces festivités sont actuellement suspendues.

Malgré l’incertitude entourant le calendrier à venir de l’UFC, Usman reste en pleine forme alors qu’il s’auto-met en quarantaine et se prépare à un affrontement potentiel avec Masvidal. Le champion des poids mi-moyens de l’UFC a publié le montage d’entraînement ci-dessus plus tôt cette semaine sur Twitter, montrant son physique décroché alors qu’il pompe du fer dans son entrée.

Usman n’est peut-être pas aussi intimidant que ce poids moyen musclé, mais “Nigerian Nightmare” semble prêt à déchirer la tête de Masvidal lorsque les deux se rencontreront cette année. Cela devrait effrayer la plupart des fans de «Gamebred», d’autant plus qu’Usman a le catch et le cardio pour vraiment créer des problèmes à Masvidal à l’intérieur de la cage.

Pourtant, Masvidal était sans doute le combattant de l’année en 2019 après avoir enregistré des victoires à élimination directe contre Darren Till, Ben Askren et Nate Diaz. Nous serions stupides de négliger le vétéran de quelque manière que ce soit, quelle que soit sa forme, mais il est difficile d’imaginer un scénario dans lequel Masvidal entre dans la cage et déclenche Usman à vue.

Peu importe où se situe votre loyauté actuelle, il est sûr de dire qu’Usman contre Masvidal sera le plus grand affrontement des poids welters de 2020. Ce sont les deux combattants les plus en vogue de la division en ce moment et pourraient diriger n’importe quelle carte à venir que l’UFC a en train de préparer.