Vidéo: LeBron James humilié par Conor McGregor

Conor McGregor a amassé une petite fortune en tant que star de l’Ultimate Fighting Championship (UFC) et continue de faire la une de certains de ses achats de matériel, comme cette villa espagnole ou cette flotte de super voitures.

Combien dépense-t-il pour son bien-être physique et mental?

Pas un sou, du moins jusqu’à très récemment. Mais «Notorious» prévoit désormais de s’auto-améliorer après avoir vu l’icône du basket-ball, LeBron James, élever le niveau de son jeu avec un régime de bien-être qui commence avec le corps et se termine avec l’esprit.

“En toute honnêteté, je joue le jeu et je m’entraîne”, a déclaré James à HoopJab (via MMA Junkie). «J’ai mis le travail dans mon corps pour espérer inspirer d’autres athlètes du monde entier – d’autres grands athlètes. Si je suis capable de détourner l’attention de Conor et d’autres athlètes qui estiment que cela leur est bénéfique, je pense que c’est une chose plutôt cool. C’est humiliant pour un. Je prends mon corps très au sérieux. »

Je suppose que le sentiment est réciproque.

McGregor fera son retour des arts martiaux mixtes (MMA) dans l’événement principal de l’UFC 246 à la carte (PPV) ce samedi. nuit (18 janvier 2020) à l’intérieur de la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, contre le vétéran de longue date Donald Cerrone dans une affaire de poids mi-moyens en cinq rondes.

Et pour aider à améliorer son corps, “Notorious” a déjà renoncé à boire, donc je suppose que nous devons également supposer qu’il a abandonné les coups reçus russes. Nous verrons bientôt si McGregor 2.0 est assez bon pour brouiller «Cowboy» ce week-end dans «Sin City».

