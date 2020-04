Vidéo: l’envahisseur à domicile d’Anthony Smith était un psychopathe complètement fou

Anthony “Lionheart” Smith a récemment reçu des critiques assez ridicules pour avoir eu du mal à maîtriser un envahisseur de crackhead qui a fait irruption chez lui la semaine dernière.

C’est le genre d’ordures que vous vous attendez à voir sur Twitter, mais Joe Rogan l’a élevé au fourrage de podcast quand lui et Brendan Schaub l’ont exprimé lors d’un récent épisode de The Joe Rogan Experience.

“Il (l’intrus) était plus petit que lui”, a déclaré Rogan. «Le gars pesait cent soixante-dix livres et il a pris tout ce qu’il pouvait lui lancer. Pourquoi ne l’a-t-il pas simplement étouffé inconscient? Pourquoi ne s’est-il pas contenté de l’étouffer? “

Eh bien, étant donné que Smith pensait que le gars avait probablement une arme à feu ou un couteau ou quelque chose sur lui, il est logique qu’il n’était pas impatient de tomber sur lui et d’essayer d’utiliser le jiu-jitsu sur lui. Je veux dire, c’est juste que je me mets à la place d’Anthony pendant une demi-seconde … métaphoriquement parce que qui porte des chaussures à 4 heures du matin quand un fou est dans votre maison menaçant la sécurité de votre femme et de vos enfants.

Et oui, cette personne était folle. Découvrez quelques images de lui errant dans le quartier en hurlant comme une banshee dans les maisons dans lesquelles il n’a pas pu entrer:

. @ lionheartasmith dit qu’il est toujours prêt à se battre le 25/04 même après avoir repoussé un intrus chez lui ce week-end. Il s’agit d’une vidéo pour le suspect après qu’il aurait pénétré par effraction chez un autre homme avant de se rendre chez Smith. Smith décrit ce qui s’est passé. @ 3NewsNowOmaha pic.twitter.com/mGwSlTjimo

– Jake Wasikowski (@jakewasikowski) 9 avril 2020

Comme si ce n’était pas assez terrifiant, considérez ceci: le gars n’était pas seulement un drogué au hasard faisant tout ce qu’il devait pour marquer. Il était également un monstre de la lutte au lycée.

Tout cela revient à cet adage de ne pas choisir de combats parce que vous ne savez jamais qui est quelqu’un. Si Smith avait supposé qu’il serait capable de ragdoll Haberman comme un punk inexpérimenté … eh bien, cela ne s’est peut-être pas bien passé pour lui. Contrairement à un combat MMA, vous n’avez qu’à vous retrouver dans une mauvaise position pour que quelqu’un vous enlève avec une arme ou la volonté de mettre ses doigts profondément dans vos orbites.

Donc, avant de critiquer Anthony Smith pour son incapacité à achever un maniaque avec un préavis de trente secondes dans l’obscurité, sans savoir ce qu’il porte ou ce qu’il porte, utilisez votre cerveau et pensez que cette pensée à moitié cuite à plusieurs fins rationnelles au lieu de Je dis juste que tu aurais fait un brouhaha.