Vidéo: Leon Edwards détaille le moment «stressant» où il a appris que l’UFC London avait été annulé

Leon Edwards était censé faire sa marche la plus en vue vers l’Octogone plus tard dans la journée dans un combat contre Main Event Tyron Woodley à l’UFC Fight Night 171 à Londres, en Angleterre, mais l’épidémie de coronavirus en cours a mis un terme sévère à cette carrière. moment.

C’est une pilule difficile à avaler, surtout si Edwards mène une séquence de victoires de huit combats et qu’une victoire sur un ancien champion de l’UFC comme Woodley aurait probablement décroché “Rocky” un coup au titre des poids mi-moyens, mais les temps désespérés appellent des mesures désespérées. Il n’y a tout simplement rien qu’Edwards aurait pu faire pour que ce combat se produise et c’est le même bateau que la plupart d’entre nous se trouvent de nos jours.

Ce qui a rendu les choses un peu plus stressantes pour le concurrent de 170 livres, c’est le fait qu’il n’avait pas été informé des changements apportés au plus grand combat de sa carrière. Edwards a été contacté par l’UFC à seulement une semaine de l’événement et a demandé à son équipe de se rendre aux États-Unis alors que la promotion tentait d’héberger l’UFC Fight Night 171 sur son territoire, mais même cela a fini par échouer.

“Je me suis couché samedi soir et j’ai reçu un appel téléphonique me réveillant dimanche vers 9 heures du matin de la part de mon manager”, a expliqué Edwards dans une récente interview avec BT Sport (ci-dessus). «Il a dit que les combats avaient lieu à Londres et que vous deviez vous rendre en Amérique aujourd’hui. Je me disais: «Tiens bon, quoi? Combien de temps? “Vous avez trois heures.”

Afin de respecter les délais, Edwards aurait dû immédiatement faire ses valises, rassembler son équipe, prendre des dispositions pour être absent de la ville pendant une semaine et voyager de deux heures de Birmingham à Londres pour prendre un vol. Edwards ne savait même pas où il s’envolerait.

Pire, le fait qu’une interdiction de voyager entre les États-Unis et l’Angleterre soit entrée en vigueur lundi, ce qui signifie qu’Edwards n’aurait pas pu rentrer chez lui après son combat avec Woodley.

“Ils ne se souciaient pas de revenir”, a déclaré Edwards. «Ils se souciaient juste de mon arrivée. C’était toute la discussion, à propos de mon arrivée. Rien sur mon retour. “

Edwards a ajouté qu’après avoir discuté de la tâche de voyage «impossible» avec son équipe, ils ont ensuite contacté l’UFC pour essayer de gagner du temps. L’UFC a déclaré au poids welter qu’il devait partir immédiatement s’il voulait rester sur la carte.

“C’est de la folie”, a déclaré Edwards. “Tout le dimanche, j’étais comme stressé et j’essayais de comprendre ce que je pouvais faire pour que le combat se produise et cela ne pouvait tout simplement pas se produire.”

Heureusement, Edwards n’a pas pris l’avion pour l’Amérique. Plus tôt cette semaine, il a été annoncé qu’il n’y aurait pas de rassemblements publics de plus de 10 personnes. La nouvelle a depuis mis un terme à tous les événements aux États-Unis, ce qui aurait signifié qu’Edwards aurait brouillé tout dimanche dernier pour rien.

Avec l’avenir immédiat de l’UFC actuellement dans les limbes, les fans ne savent pas quand nous verrons “Rocky” en compétition dans la cage. Edwards reste l’un des combattants les plus en vogue dans le sport aujourd’hui, alors il devrait toujours pouvoir décrocher un gros combat lorsque tout se normalise.