VIDEO | Les combattants de SBG Ireland et les frères Pitbull s’affrontent lors de la conférence de presse de Bellator

Lundi, Bellator MMA a tenu une conférence de presse avec une foule de stars de ses prochains spectacles – y compris les frères «Pitbull» Patricio et Patricky Freire et plusieurs combattants du célèbre camp SBG Ireland, tels que James Gallagher, Pedro Carvalho et Peter Queally .

Les choses sont presque devenues physiques entre ces deux groupes au point culminant de cette conférence de presse.

Voir la quasi-altercation entre les deux parties ci-dessous (via Mike Pendleton sur Twitter).

L’équipe SBG Ireland et Pitbull Brothers doivent être séparées après la présentation d’aujourd’hui. pic.twitter.com/ElptWkmoa0

Ce n’est pas la première preuve de la rivalité croissante entre les deux équipes, et ce ne sera certainement pas la dernière, car Patricio Freire et Pedro Carvalho de SBG Ireland devraient se battre au Bellator 241 ce vendredi, et Patricky Freire et Queally devraient ferraille au Bellator Dublin en octobre.

Queally et Patricky ont eu beaucoup à dire l’un sur l’autre lors de l’événement Bellator de lundi.

Peu de temps après l’annonce de leur combat contre Bellator à Dublin, le combattant SBG Ireland a promis “une violence de niveau dessin animé qui est inévitable”, tandis que Freire a appelé Queally “un gars qui mérite d’être battu”, (via MMA Fighting).

Patricio Freire est également intervenu, prenant une photo dans toute la salle de gym, jurant de “vous faire exploser plus fort qu’un chariot à travers une vitre de bus.”

Ce commentaire de Freire est, bien sûr, une référence à l’époque où Conor McGregor – le plus grand nom à émerger de SBG Ireland – a lancé un chariot à travers la fenêtre d’un bus transportant plusieurs combattants de l’UFC.

Que pensez-vous de cette confrontation tendue entre Patricky et Patricio Freire et les combattants de SBG Ireland Peter Queally et James Gallagher? Selon vous, que va-t-il advenir de cette rivalité passionnée de Bellator?

