VIDÉO: les meilleures victoires de Kevin Lee

Kevin «Motown Phenom» Lee Il a 18 victoires en arts martiaux mixtes, dont 11 avant la limite, 3 KO et 8 soumissions ou abandons. Bien qu’il semble difficile une opportunité de combat pour Lee pour le championnat, et encore plus compte tenu du fait que Justin Gaethje a crié pour cette opportunité et Dan hooker a récolté de bons triomphes, la vérité est que le Motown Phenom Il a eu de très bons combats.

Kevin Lee contre Charles Oliveira sera la star de l’événement ce samedi 14 mars à l’UFC sur ESPN + 28 au Brésil.