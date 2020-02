VIDEO | Les Oilers d’Edmonton et les Flames de Calgary mènent un combat épique avec des gardiens de but

Les membres des Oilers d’Edmonton et des équipes de la Ligue nationale de hockey des Flames de Calgary se sont affrontés samedi soir dans une bagarre épique.

Les Oilers et les Flames sont des rivaux acharnés depuis des décennies et rien n’est différent en 2020. Pendant le match de saison régulière opposant les deux samedi soir, qui a eu lieu à la Scotiabank Saddledome à Calgary, en Alberta, les choses se sont énervées entre les deux membres. de la division Pacifique de la LNH.

Vers la fin de la deuxième période, une bagarre de ligne massive a éclaté entre les cinq joueurs sur la glace pour les deux équipes – plus les gardiens. Lors du premier combat de gardien de but de la LNH depuis 2013, Mike Smith des Oilers a affronté Cam Talbot des Flames dans une rare confrontation entre les gardiens de but.

Découvrez le combat Oilers contre Flames ci-dessous avec l’aimable autorisation de SiriusXM NHL Network Radio.

Dès que les Oilers et les Flames ont terminé leur combat, Internet a explosé, avec des fans partout commentant comment cette bagarre de ligne a ramené des souvenirs des gloires passées de la LNH. Les combats ne sont pas aussi courants dans la LNH qu’auparavant, donc pour qu’un combat aussi massif se produise, en particulier celui impliquant des gardiens de but, est rare à ce stade.

Cela dit, c’est peut-être juste ce que le médecin a ordonné à la LNH. Le clip des joueurs des Oilers et des Flames se battant est devenu viral sur Internet, à tel point que même les sites Web de MMA comme BJPenn.com l’ont remarqué. C’était un combat de qualité mettant en vedette des athlètes de haut niveau, et nous portons notre chapeau à tous les combattants impliqués pour leurs performances.

Au total, 102 minutes de pénalité ont été accordées lors de l’une des bagarres de ligne les plus excitantes de la LNH depuis des années. Les Oilers ont fini par gagner le match par un score de 8-3.

