Vidéo: Mayweather s’entraîne pendant une pandémie, nargue McGregor

Floyd Mayweather est de retour à l’entraînement au gymnase, et la vidéo vous donne un aperçu de ce que les athlètes de sports de combat tentent de faire pour rester en sécurité pendant la pandémie de coronavirus.

Dans de nouvelles images partagées via son Instagram Live et archivées par FightHype, Mayweather et une équipe réduite d’entraîneurs préparent la star de boxe invaincue à travailler sur un sac lourd. La moitié de son équipage porte des masques médicaux tandis que l’autre moitié ne le fait pas, et Mayweather peut être vu essuyer la sueur avec une serviette qui finit par s’asseoir sur la toile avant qu’un entraîneur ne la prenne et ne la jette sur son épaule. Plus tard dans la vidéo, un entraîneur sans gants ouvre la bouteille d’eau de Mayweather et hydrate son homme.

Ce n’est pas mon objectif de tergiverser le niveau de prudence affiché dans le gymnase de Mayweather, mais plutôt de souligner à quel point il est difficile pour les combattants de s’entraîner en toute sécurité dans un environnement où le sang, la sueur et les larmes sont souvent une grande mesure des progrès. Même Floyd, avec sa propre installation et son équipe dévouée, doit espérer que le groupe avec lequel il travaille ne porte pas le Coronavirus ou n’est pas exposé à d’autres qui pourraient l’avoir.

Mayweather a également nommé Conor McGregor pendant son travail sur le sac léger et même si une grande partie de ce qu’il dit est difficile à discerner, il dit “il ne veut pas cela”.

Bien qu’un match revanche entre Floyd et Conor ne semble pas imminent, Mayweather a gardé l’idée dans l’esprit des gens, disant récemment qu’il avait joué avec McGregor dans leur premier combat et “Si je le flambais, il n’y aurait pas de deuxième partie.”

De l’autre côté de l’équation de super-combat, McGregor pense sans surprise qu’il assommerait Mayweather s’il obtenait un deuxième tir contre l’ancien champion.

“Je me suis préparé pour le style avec lequel il est sorti à l’origine, et je lui ai crié le cul quand il est sorti de cette façon parce que j’étais préparé pour ça”, a déclaré McGregor l’année dernière. “Quand il est passé à un style différent auquel je n’étais pas préparé, il a fini par remporter la victoire, tellement de respect.”

Mayweather n’avait officiellement pas pris sa retraite en novembre après une rencontre fortuite avec Dana White à côté d’un court de la NBA qui s’est transformée en une série de réunions d’affaires et un accord de poignée de main pour travailler ensemble. Les rapports qui sortaient avaient Floyd envisageant des méga-combats comme un match revanche avec Manny Pacquiao et un «crossover UFC».

Malheureusement, ce fut une mars difficile pour la famille Mayweather. Floyd avait dû faire face aux décès consécutifs de Josie Harris, mère de trois de ses quatre enfants, et de son oncle / entraîneur Roger Mayweather en raison de complications du diabète. Avant même que la situation du coronavirus n’explose, TMZ Sports rapportait que les plans de retour de Mayweather pour 2020 étaient probablement reportés.

C’est probablement toujours le cas, mais chaque fois que Floyd met des gants pour son public sur les réseaux sociaux, il y a des spéculations qu’il pourrait se préparer à quelques combats supplémentaires.