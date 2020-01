Vidéo: McGregor explique sa décision de combattre Cerrone et promet “ quelque chose de spécial ” à l’UFC 246

Conor McGregor cherche à réaliser une performance magique le week-end prochain à l’UFC 246 contre Donald Cerrone et à rappeler au jeu de combat qu’il est l’un des meilleurs concurrents du sport aujourd’hui.

“Notorious” devra non seulement se débarrasser d’une longue mise à pied de 15 mois lors de son retour à l’action à l’UFC 246, mais il reviendra en tant que poids welter. Bien que McGregor comprenne qu’un affrontement de 170 livres donne à Cerrone une meilleure chance de gagner, il n’était pas prêt à mettre un stress supplémentaire sur l’affaire principale.

“Je sais, j’aurais pu (rendre sa vie plus difficile)”, a déclaré McGregor dans une récente interview avec Ariel Helwani d’ESPN (ci-dessus). “Je ne pense tout simplement pas qu’il a l’air bien à 155. C’est un combattant de 170. Je l’aurais battu à n’importe quel poids. Je le battrais si j’avais la grippe. Je n’en ai pas besoin. Je veux juste me concentrer sur mon entraînement et me garder aiguisé. Je ne veux pas couper puis construire, puis couper. Je suis content où j’en suis. “

Même si McGregor est un ancien champion poids plume et poids léger de l’UFC, la star du combat n’est pas étrangère à la compétition en tant que poids welter. Rappelez-vous, McGregor a combattu Nate Diaz deux fois à 170 livres en 2016, perdant le premier combat via la soumission et remportant le match revanche par décision majoritaire.

Ainsi, alors que «Notorious» peut être mieux adapté à la compétition à un poids inférieur, il est enthousiasmé par ses options dans la division des poids welters empilés de l’UFC.

«Le 170 est passionnant pour moi», a-t-il expliqué. «J’aime 170. J’aime ce qui se passe dans la division 170 à la minute. Vous avez Jorge avec cette ceinture (“BMF”), vous avez les autres gars qui se battent pour la ceinture. J’aime tout ce qui se passe à 170, et je me sens bien à 170. Je me sens énergique – c’est ce que je pèse et c’est tout. Cela ouvre tellement plus d’options, non? “

Si McGregor est capable de sortir Cerrone à 170 livres, cela prouvera qu’il est capable de s’accrocher avec certains des meilleurs poids welters du jeu. Mais cela ne signifie pas que «notoire» ne garde pas son œil sur d’autres classes de poids, comme la division poids léger. Après tout, son match revanche potentiel avec le champion des poids légers de l’UFC Khabib Nurmagomedov réside à 155 livres.

“Non, je n’ai pas fini à 155 ans. Pas question”, a expliqué McGregor. «Je pourrais faire 155 pour ce combat, pas de problème. Mais je veux juste y aller frais et «tel quel». Laissez le combat jouer tel quel, puis ouvrez toutes mes options. »

Malgré sa décision de faire son retour à 170 livres, pourquoi McGregor a-t-il choisi Cerrone pour son retour? Tout se résume au respect et à l’admiration mutuelle, même pour un bavard controversé comme McGregor.

“Eh bien, j’ai dit que je le combattrais, non?”, A-t-il expliqué. «Donald et moi avons une histoire. Pas une longue histoire, mais nous avons une histoire. C’est un combat passionnant. C’est un combat convivial pour les fans. C’est un combat qui m’excite.

«J’apprécie Donald, je dois dire. Il s’est battu plusieurs fois depuis la dernière fois que je l’ai vu, lors de la conférence de presse d’Aldo il y a de nombreuses années. Il a continué et a combattu tant de fois. C’est aussi un père de famille, avec sa grand-mère et tout ça. J’apprécie ça. Et j’apprécie aussi sa méthode, il s’y est mis, avec le whisky Proper. Il y a tellement de travail dans ces choses – pour voir ce peu de respect, je l’apprécie. J’ai hâte d’avoir un bon combat. »

McGregor, 31 ans, entre sans doute dans le moment le plus important de sa carrière MMA. Après avoir atteint une célébrité insondable en seulement quelques années, «Notorious» a pu encaisser en grand temps et garantir une stabilité financière suffisante pour ne plus jamais avoir à se battre. Après cela, les choses ont semblé devenir un peu hors de contrôle pour la star irlandaise.

Cela dit, McGregor possède toujours le désir ardent de concourir et de récupérer toute la gloire qu’il a perdue au cours des dernières années au milieu de départs à la retraite taquinés, d’attaques d’autobus, de blessures, de problèmes juridiques et de sa perte historique à Khabib. McGregor tentera de commencer un nouveau chapitre le week-end prochain à l’UFC 246 alors qu’il vise à réaliser la performance la plus spectaculaire de sa carrière.

«Je suis heureux de revenir et d’avoir mon combat de retour au début de ma saison contre Donald, et j’ai hâte», a déclaré McGregor. «Ça va être une bonne nuit, et je vais briller ici le 18 janvier. Je vais créer de la magie à l’intérieur de l’octogone, comme je l’ai fait plusieurs fois auparavant. Mais cette fois, ce sera quelque chose de spécial. “

L’UFC 246 sortira le 18 janvier en direct sur ESPN + PPV depuis l’intérieur de la T-Mobile Arena à Las Vegas, Nevada, avec McGregor vs Cerrone comme événement principal.

Pour plus d’informations et de couverture sur l’UFC 246, cliquez sur ici.