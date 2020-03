Vidéo: McGregor largue des bombes dans le sous-sol avant de publier une déclaration sur le coronavirus

Conor McGregor fait ce qu’il peut pour passer le temps, tout comme le reste du monde des arts martiaux mixtes (MMA) essayant de contenir l’épidémie généralisée de coronavirus.

Comme beaucoup de ses pairs de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), McGregor essaie de rester en forme de combat pendant cette interruption prolongée. L’ancien champion poids plume et poids léger de l’UFC doit être prêt à poursuivre sa campagne de retour en 2020 lorsque le monde des sports de combat ouvrira ses portes.

McGregor a publié la vidéo suivante via Instagram en direct montrant son entraînement de gym personnalisé depuis son sous-sol (gracieuseté de ESPN MMA):

Si nous avions tous ce type de machine, nous larguerions également des bombes. La frustration dans le monde est à un niveau record en ce moment.

Pour McGrgeor, c’est sa meilleure façon de rester actif et de se préparer pour une autre promenade vers l’Octogone en 2020. La superstar irlandaise a également pris le temps de faire la déclaration suivante au peuple irlandais et à ses fans du monde entier:

«Rappel rapide pour rester vigilant avec nos efforts de quarantaine, équipe Irlande! Nous avons constaté une baisse au cours des 3 derniers jours du nombre de personnes infectées. De 191 cas le jeudi 19 mars (Notre jour le plus lourd à ce jour) à une légère baisse de 126 le lendemain, vendredi 20 mars. A ce jour aujourd’hui, samedi 21 mars, un total de 102 nouveaux cas. Ce sont des baisses encourageantes chaque jour, mais nous sommes toujours au-dessus de 100 par jour », a écrit McGregor via Instagram.

«Avec aujourd’hui samedi et le pic de notre week-end, ainsi que le fait que nous recevons de moins en moins de chiffres chaque jour, nous nous sentirons tous tentés de reprendre notre vie normale. Mais c’est le moment où nous devons rester les plus vigilants! Restez très vigilant et mettez-le complètement au lit. Sinon, nous courons le risque de tourner en rond avec ces chiffres jusqu’à ce qu’ils atteignent un pic que nous ne pouvons pas contenir. Restez serré en Irlande! Nous allons le faire! Ensemble dans l’unité!

«Dieu accélère pour que tout le monde dans le monde lutte contre ce virus. Nous le combattons côte à côte! Le travail d’équipe fait que le rêve fonctionne, que Dieu vous bénisse! »

McGregor, 31 ans, est sur la voie de la rédemption depuis qu’il a été étouffé par Khabib Nurmagomedov à l’UFC 229. “Notorious” a dû traverser d’innombrables problèmes personnels en dehors de la cage, mais est depuis revenu à l’action pour éliminer Donald ” Cowboy ”Cerrone en seulement 40 secondes à l’UFC 246 en janvier dernier (voir ICI).

Seul le temps nous dira quand l’UFC pourra recommencer à accueillir des émissions, mais une fois que la première organisation MMA sera de retour, elle cherchera probablement à réserver immédiatement le prochain combat de McGregor. Après tout, McGregor bat déjà le coronavirus: