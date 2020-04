Vidéo: McGregor montre une astuce de traction qui aide à la défense contre le MMA

Avec d’importantes restrictions commerciales et de voyage en place pour lutter contre la propagation du COVID-19, les combattants du MMA ont dû adapter leur formation pour s’adapter à l’évolution des temps.

Conor McGregor, qui vient de terminer un TKO de 40 secondes sur Donald Cerrone en janvier dernier et qui cherche à planter la fête en 2020, a dû rester occupé pendant son temps en auto-quarantaine. Non seulement McGregor a contacté ses concitoyens irlandais pour aider à limiter les effets du coronavirus à croissance rapide, mais «Notorious» a fait de son mieux pour rester en forme dans le confort de son propre sous-sol.

Bien que McGregor ait assez d’argent pour ne plus jamais se battre, cela n’a pas empêché l’ancien champion de l’UFC de peaufiner ses compétences et de maintenir un niveau de forme qui le préparera à un retour prévu dans l’Octogone plus tard cette année. McGregor a également eu la gentillesse de partager ses séquences d’entraînement via les réseaux sociaux.

Dans son dernier épisode, «Notorious» révèle une astuce de pull-up unique qui, selon lui, aidera à améliorer la défense MMA. McGregor est l’un des combattants les plus difficiles à frapper lorsqu’il ne marche pas volontiers, donc sa vidéo d’entraînement doit être regardée de près.

Découvrez-le ci-dessus avec l’aimable autorisation de The Mac Life.

McGregor, 31 ans, a été sur la voie du rachat au cours des 16 derniers mois après avoir été étouffé par Khabib Nurmagomedov en 2018 et rencontré de multiples problèmes en dehors de la cage. L’ancien champion des deux divisions de l’UFC a été ridiculisé pour son manque de dévouement menant à son match de rancune avec Khabib et “Notorious” a essayé de reprendre de l’élan depuis.

Garder la forme à la maison pendant l’épidémie de coronavirus ne signifie pas que McGregor sera en mesure de bouleverser Khabib lors d’une prochaine revanche, mais c’est certainement un bon début.