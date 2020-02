Vidéo: McGregor offre à Fury une bouteille n ° 12 appropriée avant la revanche de Wilder

Le match revanche du titre des poids lourds à venir entre le champion WBC Deontay Wilder (42-0-1, 41 KO) et Tyson Fury (29-0-1, 20 KO) demain soir (samedi 22 février 2020) en direct sur ESPN + PPV à partir de à l’intérieur de MGM Grand Garden Arena à Las Vegas, Nevada, attire beaucoup l’attention et pour une bonne raison.

Après s’être battu pour un match nul en 2018, les fans de combat du monde entier sont ravis de voir à nouveau Wilder et Fury verrouiller les cornes. Cela ne fait pas de mal que chaque combattant poids lourd reste invaincu dans sa carrière professionnelle et soit actuellement deux des athlètes les plus populaires dans le sport aujourd’hui.

Inutile de dire que le match revanche de Wilder et Fury est l’un des concours les plus attendus dans tous les sports en 2020 et un combat de poids lourd qui a une atmosphère de vieille école. C’est exactement ce que le médecin a ordonné alors que la boxe retombe sur deux de ses plus grandes stars pour commencer 2020.

Prenant note du match très attendu de ce week-end entre Wilder et Fury n’est autre que l’ancien champion de l’UFC Conor McGregor. L’Irlandais franc-parler a d’abord pesé sur le regard fixe chauffé entre Wilder et Fury plus tôt cette semaine, ce qui a incité la Nevada State Athletic Commission (NSAC) à interdire une mise au jeu finale lors des pesées de cérémonie.

Les gars, détendez-vous ici.

Commission de Vegas, vous êtes l’une des meilleures commissions, sans exception, pour gérer impeccablement des événements imprévisibles.

Placez les hommes entre les hommes. Sécurité sur scène. Qu’ils se regardent une dernière fois.

Le dernier regard avant que ce soit vraiment foutu. https://t.co/7SHYFh3MPE

– Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 21 février 2020

“Les gars, veuillez vous détendre ici”, a écrit McGregor via Twitter. «Commission de Vegas, vous êtes l’une des meilleures commissions, sans exception, pour gérer impeccablement des événements imprévisibles. Placez les hommes entre les hommes. Sécurité sur scène. Qu’ils se regardent une dernière fois. Le dernier regard avant qu’il ne soit vraiment f-roi. “

En plus de son appel à la NSAC, McGregor a fait tout son possible pour envoyer une bouteille de son célèbre whisky irlandais Proper No. Twelve à Fury pour une célébration d’après-combat. McGregor et Fury ont déjà été liés à une future session de formation pour le crossover MMA potentiel de “Gypsy King”, mais c’était un joli signe de respect de “Notorious” alors que Fury se prépare pour le plus grand combat de sa carrière de boxe.

Découvrez la réaction de Fury à l’obtention d’une bouteille des meilleurs McGregor dans le lecteur vidéo ci-dessus gracieuseté de The Mac Life.

«Merci beaucoup, Conor. Je l’apprécie », a déclaré Fury. «Je vais me faire défoncer face au roi après le combat. Si vous êtes à Vegas, faisons-le ensemble. “

McGregor observera aux côtés des masses ce week-end alors que Fury essaie de se frayer un chemin devant la puissance légendaire de Wilder et de se positionner comme le meilleur combattant poids lourd de la boxe aujourd’hui.

MMAmania.com offrira une couverture EN DIRECT de l’événement principal de Wilder-Fury ce week-end, qui clôturera un combat de quatre ESPN + événement à la carte (PPV) qui commence à 21 h ET.