Vidéo: McGregor, Silva et Rousey en vedette dans le meilleur combat contre le titre de l’histoire de l’UFC

Les fans de combat se retrouvent avec de vieilles images ces jours-ci alors que le monde entier des sports de combat attend que l’épidémie de COVID-19 poursuive son cours.

Heureusement, les vieilles images ne sont pas une mauvaise chose, surtout en ce qui concerne les combats au corps à corps. Il suffit de regarder deux combattants s’affronter pour une gloire ultime dans le terrain d’essai le plus impitoyable de tous les sports. Une petite erreur pourrait entraîner une catastrophe physique immédiate.

Dans le MMA d’aujourd’hui, la préparation d’un combat est presque aussi divertissante que l’action elle-même. Avec des paroles de poubelle non scénarisées, de multiples conférences de presse avant le combat et les pesées finales, les combattants ont plus de temps et d’occasions que jamais pour créer une querelle significative que les fans sont obligés de regarder.

Pour cette raison, les fans de combat ont vu certains des meilleurs staredowns jamais enregistrés au cours des 10 dernières années, en particulier sous la bannière de l’Ultimate Fighting Championship (UFC). Heureusement pour nous tous les fans à la recherche de vieilles images pour regarder l’UFC a compilé les meilleurs staredowns de l’histoire du combat pour le titre, qui peuvent être vus dans le joueur ci-dessus.

Avec des combattants tels que Conor McGregor, Ronda Rousey, Jon Jones et Anderson Silva intensifiant leur jeu, l’intensité ne manque certainement pas. Certaines querelles étaient plus importantes que d’autres, mais toutes devraient faire bouillir le sang en ce week-end sans combat.

Que pensez-vous, combattre les fans? Quel staredown était le meilleur de l’histoire du combat pour le titre UFC?

Sonnez!