VIDEO | Mike Perry KOs ivre dans un combat de rue à Orlando

Ce n’est un secret pour personne que Mike Perry, poids welter de l’UFC, a de la dynamite entre les mains. En fait, il a déjà utilisé sa puissance explosive en dehors de l’Octogone.

Jeudi matin, Perry a partagé un clip de lui-même en train de corps un autre fêtard devant une boîte de nuit à Orlando. Il a expliqué que la vidéo est un retour en arrière, ce qui signifie qu’elle ne s’est pas produite récemment. Voir le clip et l’explication de Perry ci-dessous:

Voir ce post sur Instagram

Allez au garçon de plage! #Tbt #ViralChallenge #YOLO Il venait juste de me frapper à la bouche. (Pourquoi pensez-vous qu’ils ont commencé à enregistrer) J’ai créé de l’espace, il a suivi avec ses poings en boule. Alors que je me mettais en position autour de la fille, il tressaillit ou se détourna de ce que faisait son cul ivre qui me harcelait. Il ne voulait pas s’arrêter alors je l’ai arrêté. J’ai lancé le jab / crochet pendant quelques secondes avant qu’il ne regarde vers la gauche. J’aurais pu continuer à le terrasser et le battre à mort, mais je suis parti et j’ai parlé à la police. Si vous agissez comme si vous aviez fait quelque chose pour moi, croyez que vous jouez avec le feu, vous allez vous brûler. Si vous pouvez vous occuper de votre espace et de votre distance sociale par rapport à ma bulle personnelle, tout peut être résolu par la conversation. Jugez-moi tout ce que vous voulez que vous pleuriez pour obtenir votre chemin hypocrite mais je vis une vie honnête et je suis la personne la plus véridique que je connaisse. Je partage ma vie avec vous tous, alors s’il vous plaît, croyez si vous avez envie de vous impliquer dans quelque chose dans lequel vous n’étiez pas impliqué que vous, yo mama, yo papa, yo femme, maris, sœurs, frères, filles, fils, et grand-mère et grand-père peuvent également obtenir ces mains de combattant professionnel, car c’est correct de me frapper mais pas ok quand je riposte. Vérifiez-vous!

Un post partagé par Platinum Mike Perry (@platinummikeperry) le 26 mars 2020 à 1h57 PDT

“Allez au garçon de plage! #Tbt #ViralChallenge #YOLO Il venait juste de me frapper à la bouche. (Pourquoi pensez-vous qu’ils ont commencé à enregistrer) J’ai créé de l’espace, il a suivi avec ses poings en boule. Alors que je me mettais en position autour de la fille, il tressaillit ou se détourna de ce que faisait son cul ivre qui me harcelait. Il ne voulait pas s’arrêter alors je l’ai arrêté. J’ai lancé le jab / crochet pendant quelques secondes avant qu’il ne regarde vers la gauche. J’aurais pu continuer à le terrasser et le battre à mort, mais je suis parti et j’ai parlé à la police. Si vous agissez comme si vous aviez fait quelque chose pour moi, croyez que vous jouez avec le feu, vous allez vous brûler. Si vous pouvez vous occuper de votre espace et de votre distance sociale par rapport à ma bulle personnelle, tout peut être résolu par la conversation. Jugez-moi tout ce que vous voulez que vous pleuriez pour obtenir votre chemin hypocrite mais je vis une vie honnête et je suis la personne la plus véridique que je connaisse. Je partage ma vie avec vous tous, alors s’il vous plaît, croyez si vous avez envie de vous impliquer dans quelque chose dans lequel vous n’étiez pas impliqué que vous, yo mama, yo papa, yo femme, maris, sœurs, frères, filles, fils, et grand-mère et grand-père peuvent également obtenir ces mains de combattant professionnel, car c’est correct de me frapper mais pas ok quand je riposte. Vérifiez-vous! ” – Mike Perry sur Instagram.

Que pensez-vous de cette vidéo sauvage de Mike Perry?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 26/03/2020.