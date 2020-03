VIDEO | Mike Tyson s’effondre en larmes sur la transformation personnelle

Mike Tyson

La légende de la boxe Mike Tyson a fondu en larmes lors d’un récent podcast discutant de sa transformation personnelle de champion du monde en homme d’âge moyen.

Tyson s’est entretenu avec son compatriote boxeur légendaire Sugar Ray Robinson sur son podcast «Hotboxin ‘With Mike Tyson» et a déchiré tout en parlant de la façon dont il était un tueur violent et agressif à l’intérieur du ring, à l’homme doux de 53 ans qu’il est devenir maintenant.

Putain de merde, Mike Tyson vient d’envoyer des frissons dans ma colonne vertébrale pic.twitter.com/hjMOAi8m6C

– 🦅 (@ usy1_) 1 mars 2020

“Napoléon, Alexandre, je les ai tous lus, je les ai tous étudiés. Je connais l’art du combat, je connais l’art de la guerre. C’est tout ce que j’ai jamais étudié. C’est pourquoi j’ai tellement peur, c’est pourquoi ils m’ont craint quand j’étais sur le ring. J’étais un anéantisseur, c’est pour ça que je suis né », a déclaré Tyson.

«Maintenant, ces jours sont révolus. C’est vide, je ne suis rien. Je travaille à être l’art de l’humilité. C’est la raison pour laquelle je pleure, car je ne suis plus cette personne, et il me manque. Parce que parfois je me sens comme une chienne parce que je ne laisse pas la personne sortir », a déclaré Tyson.

«Parce que s’il sort, l’enfer vient avec lui. Et ce n’est pas drôle du tout. J’ai l’air cool comme si j’étais un gars dur, c’est juste que je déteste ce type, j’ai peur de lui. “

C’est incroyable d’entendre Tyson parler avec une telle émotion. L’un des plus grands boxeurs de tous les temps, Tyson était craint par ses adversaires sur le ring pendant des années, mais alors qu’il entre dans ses années plus âgées, il a commencé à réaliser qu’il n’était tout simplement plus la même personne. Cette version d’âge moyen de Tyson ressemble à un homme beaucoup plus introspectif et mature et entendre ses pensées sincères sur ce que c’est que de perdre son identité de champion du monde de boxe est émotionnel à écouter.

