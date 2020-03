VIDEO | Mirko Cro Cop rappelle au monde qu’il l’a toujours

Image: @ crocop1009 sur Instagram

Mirko Cro Cop a pris du temps pour rappeler au monde pourquoi il est toujours un mauvais, mauvais homme dans une vidéo de formation récemment publiée sur Instagram.

Le poids lourd croate est largement considéré comme l’un des combattants les plus emblématiques de l’histoire de la division, avec une carrière professionnelle dans les sports de combat qui a duré plus de 23 ans dans le kickboxing et les arts martiaux mixtes.

Bien qu’il ait peut-être pris sa retraite l’année dernière, principalement en raison d’un accident vasculaire cérébral qu’il a subi en plus de nombreux problèmes de cou, Cro Cop a veillé à rappeler aux masses pourquoi il est toujours considéré comme une telle légende.

Beaucoup de 45 ans ne pensent probablement même pas à la perspective de s’entraîner comme Cro Cop, mais ce n’est pas votre homme moyen.

Nous parlons de quelqu’un qui a affronté certains des plus grands combattants de sa génération, et même s’il ne s’est pas toujours imposé, il a certainement réussi à gagner le respect de presque tous les fans du sport dans le monde.

Cro Cop a combattu pour la dernière fois au Bellator 216 en février dernier, où il a prolongé sa séquence de victoires actives à 10 avec un triomphe unanime sur Roy Nelson.

Il semble pratiquement impossible d’envisager la possibilité qu’il revienne une fois de plus, ne serait-ce qu’en raison des problèmes de santé que nous avons déjà signalés. Pourtant, en ces temps désespérés, s’il y a une chose qui va nous occuper, c’est de revenir en arrière et de regarder de vieux combats.

En ce qui concerne Mirko Cro Cop, il existe une liste interminable de grands combats d’années passées qui pourraient satisfaire ces besoins.

L’Europe commence à être considérée comme plus un foyer de grandes stars du MMA que par le passé, et si nous parlons de pionniers de ce mouvement, Cro Cop se situerait en haut de cette liste.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 19/03/2020.