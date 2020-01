VIDEO | Nik Lentz montre une blessure à l’œil brutale après avoir poussé les yeux dans un combat contre Arnold Allen

Le poids plume de l’UFC, Nik Lentz, a montré une vidéo d’une blessure à l’œil brutale qu’il a subie après avoir été poussé dans les yeux par Arnold Allen à l’UFC Raleigh.

Lentz a perdu une décision unanime face à Allen sur la undercard de l’UFC Raleigh. Il a subi une tonne de dégâts dans le combat, mais a été capable de l’endurer et de tenir les 15 minutes malgré son visage. Cependant, ce qui l’a finalement le plus blessé, c’est qu’il a été frappé dans les yeux par Allen, et son œil est en mauvais état à cause de cela. Malgré la gravité de la blessure, Allen n’a pas été déduit d’un point par l’arbitre pour l’infraction.

Dimanche, au lendemain du combat, Lentz s’est rendu sur ses réseaux sociaux pour publier une vidéo de lui portant un cache-œil. Il enlève ensuite le cache-œil et montre son œil, qui est fermé fermé. Il l’ouvre ensuite pour montrer un œil sanglant.

Regardez la vidéo ci-dessous avec l’aimable autorisation d’Instagram de Lentz.

“Hé tout le monde, les juges et les arbitres sh * ts de côté … je vais bien en plus d’avoir quelques coupures sur ma cornée de gouges oculaires. Une référence flippante ne m’a même pas donné une seconde. A combattu le reste du combat en voyant triple. Voir un spécialiste en Floride quand je rentre à la maison. J’espère que vous n’aurez pas besoin de chirurgie ou quoi que ce soit. Merci à tous ceux qui me soutiennent. J’ai hâte d’être à la maison et de voir ma famille et mes enfants. “

Dans la section des commentaires, plusieurs autres combattants ont exprimé leurs meilleurs voeux à Lentz, notamment la championne des poids coq et poids plume des femmes de l’UFC, Amanda Nunes, le poids welter de l’UFC Gilbert Burns et Aung La Nsang de ONE Championship.

La défaite contre Allen a donné à Lentz une deuxième défaite consécutive après avoir été mis KO par Charles Oliveira lors de son dernier combat. Quant à Allen, le jeune Britannique a maintenant remporté ses sept combats à l’intérieur de l’Octogone et semble être en ligne pour un adversaire parmi les 10 premiers lors de sa prochaine sortie.

Pensez-vous que l’arbitre aurait dû déduire un point d’Arnold Allen pour son coup d’œil sur Nik Lentz?