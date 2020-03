Vidéo: NOCAÚTS avec “genou volant”

Tous les sports ont un événement qui génère un maximum d’émotions, le football a un but, le basket-ball a trois points, le baseball est le coup de circuit et Arts martiaux mixtes nous avons le NOCAÚT, ce coup flétri qui nous fait exploser dans l’euphorie avec des cris ou des sauts et nous rend plus excités que nous le pouvons. Et oui, il est vrai qu’il y a aussi ceux qui préfèrent les soumissions ou qui aiment les combattre aller aux cartes, bien que probablement et en raison des décisions controversées des événements récents, de moins en moins de gens aiment le résultat. un combat est décidé par les juges. C’est pourquoi nous vous apportons quelques-uns des meilleurs NOCAÚTS réalisés avec le «genou volant», ce coup dévastateur et rare, PROFITEZ !!!

AVERTISSEMENT: seuls les KO volants au genou sont présentés dans les combats menés par ONE Championship, à l’avenir, nous vous apporterons ceux de l’UFC, Bellator et d’autres sociétés d’arts martiaux mixtes. Je vous remercie