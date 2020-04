VIDEO | Observez l’envahisseur britannique Anthony Home pénétrer chez un voisin

De nouvelles images ont été publiées de l’envahisseur dans l’affaire Anthony Smith, Luke Haberman, qui aurait pénétré par effraction dans la maison d’un voisin.

L’histoire de Smith ayant percé sa maison au milieu de la nuit par un inconnu hurlant a confirmé plus tard que Haberman est devenu viral la semaine dernière. Smith a admis qu’il était terrifié par l’intrus et effrayé pour sa famille, mais finalement il a pu contrôler et maîtriser l’intrus après une lutte à mort.

Lorsque Smith a raconté l’histoire, de nombreux lecteurs ont été surpris d’entendre parler de la lutte que Smith a dû mener contre quelqu’un qui n’est pas un combattant professionnel. Selon divers rapports, Haberman est un ancien lutteur du Nebraska, il est donc logique que Smith n’ait pas été aussi facilement en mesure de maîtriser l’homme malgré le fait qu’il figure parmi les cinq poids lourds légers de l’UFC. De plus, comme l’ont souligné de nombreux lecteurs et l’ancien champion des poids moyens de l’UFC Michael Bisping, l’homme était probablement sous l’effet de la drogue au moment de l’attaque.

L’un des arguments avancés par Smith lors de la description de l’attaque était que l’homme criait au maximum de ses poumons lorsqu’il a envahi la maison de Smith. Dans des images récemment publiées par KMTV Ohama, Haberman est vu pénétrer par effraction dans la maison d’un voisin et hurler à pleins poumons. Regardez la vidéo ci-dessous.

. @ lionheartasmith dit qu’il est toujours prêt à se battre le 25/04 même après avoir repoussé un intrus chez lui ce week-end. Il s’agit d’une vidéo pour le suspect après qu’il aurait pénétré par effraction chez un autre homme avant de se rendre chez Smith. Smith décrit ce qui s’est passé. @ 3NewsNowOmaha pic.twitter.com/mGwSlTjimo

– Jake Wasikowski (@jakewasikowski) 9 avril 2020

Le MMA est connu pour avoir certaines des histoires les plus folles, mais celle-ci prend le gâteau comme l’une des histoires les plus étranges des arts martiaux mixtes ces derniers temps. Heureusement, Anthony Smith et sa famille vont bien et, espérons-le, Haberman obtient l’aide dont il a besoin.