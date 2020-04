VIDÉO: ONE Championship a organisé un événement au Japon au milieu de la pandémie de COVID-19

Au milieu de la pandémie vécue par COVID-19, UN championnat anticipé UFC et a commencé son activité sportive, car il a organisé l’événement MMA appelé Road to One, dans la ville de Tokyo, avec six combats sur sa carte et avec les mesures de santé nécessaires.

En raison de mesures de sécurité, l’événement s’est déroulé à huis clos; en outre, tous les combattants devaient porter un masque avant d’entrer dans la cage, les médecins portaient des combinaisons spéciales et les combattants n’avaient pas mené d’interviews une fois leurs combats terminés.

via Gfycat

Cependant, les déclarations de l’un des combattants qui ont participé à l’événement se démarquent, Shinya Aoki, qui a déclaré:

Je peux mourir à tout moment. Alors pourquoi vais-je arrêter les arts martiaux? D’accord, personne ne veut mourir, mais personne ne veut perdre non plus. Si vous ne voulez pas perdre, vous devez rester à la maison. Mais vivre avec toutes ces choses désagréables, ce n’est pas vivre, nous sommes dans un monde de merde. Vivre, ce n’est pas rester à la maison. Vivre, c’est se battre. Je voudrais remercier ceux qui ont fait cet événement. Merci c’était amusant

Résultats:

Route vers ONE

Date et lieu: 17 avril, Tokyo (Japon)

Combat d’adhérence: Shinya Aoki contre Tomoshige Sera à égalité après un tour de 10 minutes.

Combat de Grib: Kazuyuki Miyata contre Michinori Tanaka à égalité après un tour de 10 minutes.

Muay thai: Tsukuru Midorikawa a battu Yamato Nishikawa par décision unanime.

MMA: Joji Goto a battu Kazuma Sone par soumission à 3:58 du tour 1.

MMA: Ryoji Kudo a battu Asuka Tsubaki par TKO à 2:59 du premier tour.

Muay Thai: Hiroyuki a battu Pon Pitgym par KO à 1:33 du round 2.