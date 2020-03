Vidéo | Promo fan-made pour Jon Jones contre Jan Blachowicz

Le concurrent des poids lourds légers de l’UFC, Jan Blachwoicz, a partagé une vidéo promotionnelle conçue par des fans pour un combat potentiel contre le champion Jon Jones.

Blachowicz a éliminé Corey Anderson lors de l’événement principal de l’UFC Rio Rancho en présence de Jones, et beaucoup pensent que l’UFC réservera ce match la prochaine fois. Bien que certains croient que Dominick Reyes devrait obtenir le match revanche avec Jones après une perte de décision controversée à rasoir à l’UFC 247, tous les signes indiquent que Blachowicz obtiendra le prochain titre.

Pour Blachowicz, il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour essayer de convaincre les fans qu’il méritait la prochaine fissure à la ceinture des poids lourds légers de l’UFC. Samedi, le natif de Pologne a partagé une vidéo promotionnelle faite par des fans qui vous excitera à coup sûr pour ce combat potentiel contre Jones. Jetez un œil à la vidéo promotionnelle gracieuseté de Twitter de Blachowicz.

Mon nom est 👊

Que pensez-vous de ce fan fait promo de mon potentiel combat contre @JonnyBones? @ufc pic.twitter.com/lIUmFj0cQC

– Jan Blachowicz (@JanBlachowicz) 22 mars 2020

Jusqu’à présent, il n’y a eu aucune annonce de l’UFC concernant qui sera le prochain en ligne pour Jones, et avec la pandémie de coronavirus fermant l’UFC pour le moment, ne vous attendez pas à une annonce de sitôt. Cependant, le partenaire d’entraînement de Reyes, Sam Alvey, a récemment révélé qu’il croyait que l’UFC donnerait à Blachowicz le prochain coup de titre.

Cependant, lorsque l’UFC ouvre ses portes chaque fois que la quarantaine est levée, il y a de fortes chances que Blachowicz soit le prochain à se battre pour la ceinture. L’ancien champion des poids lourds légers KSW a fait bonne figure ces derniers temps, battant Anderson, Ronaldo Souza et Luke Rockhold lors de ses trois derniers combats. Bien que beaucoup aient estimé que Reyes méritait la décision sur Jones, le champion a apparemment poussé pour un combat contre Blachowicz. Nous devrons attendre et voir ce que l’UFC veut faire, mais nous savons avec certitude que Blachowicz veut ensuite Jones.

Pensez-vous que l’UFC réservera Jan Blachowicz contre Jon Jones la prochaine fois?