VIDEO | Promo officielle publiée pour l’UFC 249: Khabib vs Ferguson

Crédit d’image: UFC.com et @ufc sur Instagram

UFC 249: Khabib Nurmagomedov contre Tony Ferguson est juste au coin de la rue. Pour marquer l’occasion, l’organisation a publié une toute nouvelle vidéo promotionnelle officielle.

“C’est le combat le plus attendu de l’histoire de l’UFC”, est le slogan utilisé pour décrire le combat léger qui fera la une de l’UFC 249 le 18 avril à Brooklyn. Il présente le champion incontesté des poids légers contre le concurrent le mieux classé de la division. Leur match prévu a échoué quatre fois auparavant pour un certain nombre de raisons. Les deux combattants se sont retirés auparavant mais sont prêts à rattraper leur retard lors d’une cinquième et dernière tentative de match.

La nouvelle promo UFC 249 s’ouvre sur un montage des performances dominantes de Nurmagomedov. “The Eagle” décrit ensuite pourquoi il doit battre Tony Ferguson.

«Je suis invaincu et champion incontesté des poids légers, 28-0. Je domine chaque adversaire. Personne [is] même à proximité. Je suis à un niveau différent et tout le monde le sait. Mais même si je bat [Al] Iaquinta, Conor [McGregor], [Dustin] Poirier. Pour mon héritage, je dois battre Tony Ferguson. »

Avec des images de nuit éclairées de Nurmagomedov et Ferguson, combinées avec des séquences au ralenti et de la musique dramatique, la vidéo promotionnelle de l’UFC 249 contient tous les tropes d’une bande-annonce de James Bond. C’est certainement un moyen digne de souligner le match le plus attendu de l’histoire de l’UFC.

Dans un mois à peine, prions pour que Khabib Nurmagomedov fasse du poids et ne fasse pas de déplacements de dernière minute à l’hôpital pour «El Cucuy». Faisons également une deuxième prière pour que la menace imminente du coronavirus ne provoque pas de bouleversements majeurs pour la carte de combat UFC 249.

Regardez la vidéo promotionnelle officielle de l’événement EPSN + PPV en haut de cet article.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 3/9/2020.