Vidéo: Regardez Andy Ruiz, 16 ans, entraîner l’ancien champion des poids lourds de l’UFC Andrei Arlovski

Toute cette épreuve COVID-19 nous a donné à tous un peu plus de temps pour réfléchir sur nous-mêmes et sur notre passé. Cela a également donné à l’ancien champion de boxe des poids lourds Andy Ruiz le temps de creuser profondément dans le coffre-fort et de dévoiler une session de combat perdue avec l’ancien champion des poids lourds de l’UFC Andrei Arlovski.

Cela semble être un couple étrange, mais Ruiz a en fait verrouillé les cornes avec Arlovski alors qu’il n’avait que 16 ans. Personne ne savait que Ruiz deviendrait champion du monde, mais peut-être que «Pitbull» a joué un rôle pour que cela se produise.

Les images de combat – fournies par Ruiz via Twitter – peuvent être vues ci-dessous. Il comporte environ une minute d’action et aussi un moment où “Destroyer” met Arlovski à genou.

J’avais 16 ans quand j’ai eu l’honneur de m’entraîner avec le champion des poids lourds UFC Andrei Arlovski. Un gars super dur à la hauteur de son nom The Pitbull. J’ai réussi à lui donner des ennuis. Merci champion! pic.twitter.com/BMCLJNTCaG

– AndyRuizjr (@ Andy_destroyer1) 19 mars 2020

“J’avais 16 ans quand j’ai eu l’honneur de m’entraîner avec le champion des poids lourds de l’UFC Andrei Arlovski”, a écrit Ruiz. «Le gars super dur a été à la hauteur de son nom The Pitbull. J’ai réussi à lui donner des ennuis. Merci champion! ”

Ruiz, 30 ans, a atteint la célébrité l’année dernière lorsqu’il a réussi un KO monstrueux contre le champion des poids lourds WBA (Super), IBF, WBO et IBO Anthony Joshua (reprise complète du combat ICI). L’incroyable victoire a mis Ruiz sur la carte et a organisé un match revanche massif avec Joshua qui s’est déroulé en décembre dernier. Ruiz a fini par perdre par décision unanime, mais son héritage a déjà été écrit.

Quant à Arlovski, l’ancien champion des poids lourds de l’UFC est toujours en compétition dans la première organisation mondiale de MMA. Le vétéran de 41 ans n’a réussi à produire un record de 3-9 (1 NC) à l’intérieur de l’Octogone depuis le début de 2016, mais Arlovski reste un acteur majeur dans la division des poids lourds de l’UFC. Même s’il ne se bat pas pour un autre titre mondial «Pitbull», il se compare toujours bien aux talents émergents et sert de véritable bâton de mesure divisionnaire.

Arlovski n’a pas encore répondu à la séance de combat ci-dessus, mais peut-être qu’il est en possession de séquences vidéo qui le montrent en train de renverser Ruiz.