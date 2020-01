VIDEO | Regardez Conor McGregor aux prises avec Dillon Danis avant l’UFC 244

Donald “Cowboy” Cerrone a déclaré qu’il ne prévoyait pas de se battre avec Conor McGregor dans l’événement principal de l’UFC 246 ce week-end. Au lieu de cela, l’Américain prétend qu’il veut tester l’Irlandais aux poings de brique sur les pieds.

Bien que ce commentaire de Cerrone sonne comme une bonne nouvelle pour McGregor, qui est l’un des meilleurs attaquants du sport, l’Irlandais semble être bien préparé au cas où l’Américain blufferait.

Comme par le passé, McGregor a fait appel à la star du jiu-jitsu Dillon Danis pour l’aider à resserrer son jeu de grappling.

Danis a récemment partagé un extrait de certaines de leurs rondes de grappling, et McGregor semble certainement avoir mis le travail sur les tapis. Voir ci-dessous.

Dans une récente interview avec The Schmo, Danis a discuté de son travail de lutte avec McGregor. Selon son estimation, le jiu-jitsu de la star irlandaise est en fait sous-estimé, et nous le verrons quand il combattra Cowboy à l’UFC 246 ce week-end.

“Conor a toujours été préparé, mec”, a déclaré Danis à propos de McGregor. “Conor est l’un des meilleurs gars de jiu-jitsu avec qui j’ai roulé, comme en MMA depuis que j’ai commencé à m’entraîner avec lui. Son jiu-jitsu est à un autre niveau, et il l’a toujours été.

“Je pense que les gens le sous-estiment juste pour une raison quelconque, mais si cela va au sol, ils verront”, a ajouté Danis. “Ils verront à quel point il est bon.”

Conor McGregor n’a pas combattu depuis octobre 2018, quand il a été vaincu par Khabib Nurmagomedov dans le but de récupérer le titre de poids léger de l’UFC – une perte qui est venue par soumission. Son prochain combat le plus récent avant cela était un match de boxe à succès avec la légende invaincue Floyd Mayweather Jr., tandis que son deuxième combat le plus récent contre le MMA a eu lieu en 2016, lorsqu’il a éliminé Eddie Alvarez pour réclamer la ceinture légère. Parce qu’il détenait encore la ceinture UFC poids plume à l’époque, cela a fait de lui le premier combattant de l’histoire de l’UFC à détenir des titres dans deux catégories de poids simultanément. Il a 21-4 en compétition MMA.

Pensez-vous que Conor McGregor pourra accrocher avec Donald Cerrone sur le tapis si le besoin s’en fait sentir?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 14/01/2020.