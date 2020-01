VIDEO | Regardez Conor McGregor entraîner des frappes à l’épaule des années avant le combat contre «Cowboy»

Image via @thenotoriousmma sur Instagram

Il y a des années, des images de la superstar de l’UFC, Conor McGregor, s’entraînent à des frappes à l’épaule avec l’ancien combattant de l’UFC, Cathal Pendred.

McGregor a utilisé des frappes à l’épaule lors de son combat lors de l’événement principal à l’UFC 246 contre Donald Cerrone dans les premières secondes du combat et a gravement blessé «Cowboy» avec eux. Après avoir donné un coup de pied droit à Cerrone dans le menton, McGregor a réussi à frapper Cerrone avec des coups de poing sur le tapis et à le terminer pour une victoire de 40 secondes TKO dans son retour tant attendu dans l’Octogone.

Alors que le coup de pied était ce qui a fait tomber Cerrone, les frappes à l’épaule les ont vraiment mis en place. Dans de nouvelles images qui ont été publiées, vous pouvez voir que McGregor a formé les mêmes grèves il y a des années avec Pendred, l’ancien poids welter de l’UFC.

Jetez un œil à la vidéo de McGregor entraînant ses frappes à l’épaule au SBG avec l’aimable autorisation de Sean Sheehan.

Les frappes à l’épaule @TheNotoriousMMA filmées il y a des années avec @Pendred. 📽 @SevereMMA

– Seán Sheehan (@SeanSheehanBA) 22 janvier 2020

«Les frappes à l’épaule @NotoriousMMA filmées il y a des années avec @Pendred. @SevereMMA ”

L’arrivée de McGregor sur Cerrone le mettra en place avec un énorme combat sa prochaine fois. La superstar a déjà été liée à des combats potentiels contre Khabib Nurmagomdov, Jorge Masvidal, Kamaru Usman, Nate Diaz et Justin Gaethje, mais son prochain adversaire n’a pas encore été réglé.

Le président de l’UFC, Dana White, aimerait voir McGregor combattre Nurmagomedov, mais si McGregor croit qu’un combat contre quelqu’un comme Masvidal est plus grand, alors il sera probablement en mesure d’obtenir le match qu’il veut. En fin de compte, l’UFC fera tout ce qui rend McGregor heureux car il apporte plus à la table financièrement que tout autre combattant du jeu.

Chaque fois qu’il obtient son prochain set d’adversaires, ils feraient mieux d’être prêts à manger une frappe d’épaule ou deux de McGregor dans tout combat potentiel.

Espérez-vous que plus de combattants voient les dégâts causés par Conor McGregor par ses frappes à l’épaule et les utiliseront plus souvent à l’avenir?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 23/01/2020.